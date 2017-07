Harșovschi: Reamintesc conducerilor școlilor din oraș să pună la dispoziția cetățenilor terenurile de sport pe timpul verii

Viceprimarul Lucian Harsovschi sustine o conferinta de presa.

”Saptamana trecuta a fost un eveniment nefericit la Suceava cu acel politist injunghiat. Ne pare foarte rau. Am ales sa nu am nici o reactie atunci. Maine in sedinta de CL voi ruga sa i se acorde lui Sorin Vezetu titlul de Cetatean de onoare si suma de 5000 de lei pentru familia sa. In urma sa a ramas o sotie si doi copii minori.

Ce s-a intamplat la Burdujeni e de o cruzime de nedescris. Pe filmarile din gara se vede cum oamenii se intorc cu spatele la momentul atacului.

Apelul meu catre responsabili si prefectul judetului e sa faca ce trebuie ca sotia lui Vezetu sa poata fi angajata in MAI, asa cum prevede legea.

Fac apel la suceveni sa respecte indicatiile date de politisti locali si sa inlature masinile pentru a putea realiza lucrarile de reabilitare a parcarilor din oras.

Tot vorbim de acele parcari pe care oameni si le-au realizat cu forte proprii pe langa blocuri. Maine in CL voi propune colegilor, dupa o munca grea a celor de la strazi, inventarierea tuturor celor peste 4300 de locuri de parcare si sa le reparam noi. Odata ce vor fi modernizate vom avea oficial inca 5000 de locuri de parcare in oras.

Aceste locuri sunt facute pe teren viran. Se inventariaza acum si ce inseamna spatiu verde in oras.

O veste buna, GAL pentru axa 5, Primaria Suceava a castigat o finantare de 50.000 de euro si vom face din ei o strategie de dezvoltare locala.

Vineri s-a aprobat ghidul solicitantului pentru axa 4, pentru proiectul cu autobuze electrice. Luni, la ADRNE, vor merge actele la aprobare.

Alocam 200.000 de lei pentru Festivalul Medieval. Sper ca toti colegii din CL sa voteze acest buget. Vom sprijini si cu logistica festivalul.

Ni se cere de la CJ sa asiguram transport si toalete ecologice si pentru Bucovina Rock Castle. E vorba de editia a 7-a.

Reamintesc conducerilor școlilor din oraș să pună la dispoziția cetățenilor terenurile de sport pe timpul verii. Din pacate, reactiile nu sunt pozitive.

Terenurile sunt si trebuie sa fie a cetatenilor. Am apreciat acolo unde este orar si regulament. Unde gasim lacat pe poarta nu e in regula.

Avem adrese nenumarate de la Pplitie cu vandalizari si furturi auto. Camerele de supraveghere din oras sunt functionale.”