Lungu: Un proiect de infrastructură pe care vom insista pe PNDL este podul peste râul Suceava

Primarul Sucevei, Ion Lungu, sustine o conferinta de presa.

”A fost finalizat proiectul privind eficienta energetica a Primariei Suceava. Valoarea e de 4,8 milioane lei si vom aplica pentru el.

Vom monta la accesul principal usi cu perdele de aer cald. Vrem sa reabilitam cat putem cladirea.

Merg pe ideea ca singura varianta de o noua gradinita in Obcini e curtea Scolii nr 9. Cred ca daca e bunavointa, se poate face si salvam si din parc.

Ce m-a deranjat cel mai mult a fost afirmatia ca nu e necesara o gradinita in Obcini pentru ca natalitatea e in scadere. E si multa manipulare in aceasta speta.

Am discutat de principiu si cu consilierii PSD si voi intra in CL cu un proiect ca sa vedem daca sunt consilierii de acord si sa ne apucam de treaba.

E necesara o gradinita in Obcini. Au venit si cu tot felul de variante ca sa cumparam teren sau cladiri. Cu tot respectul, pentru cei de acolo trebuie gradinita. Eu zic ca daca lasam manipularile deoparte si cu putina intelepciune, cred ca sunt sanse sa nu ne atingem prea mult de acel parc din curtea scolii.

Un proiect de infrastructură pe care vom insista pe PNDL este podul peste râul Suceava. Am avut o discutie cu specialistii si vrem sa facem doua proiecte, podul separat si ruta separata ca sa putem pana la finele anului sa avem toate datele. Pana la 1 decembrie, vrem sa aprobam studiile tehnice ca sa mergem la Guvern cu ele.

Cred ca putem obtine fonduri pentru Centenar ca sa facem podul. Cred ca cel mai bun proiect al orasului pentru Centenar ar fi acest pod peste raul Suceava.

In acest an, Primaria a prins 1,5 milioane lei pentru cresterea gradului de siguranta in scoli. Sa isi angajeze firme de paza la scoli.

Am vazut un material care m-a deranjat, cel cu rugby, dar nu e prima data cand se intampla asta, ca s-a retras din Super Liga.

Primaria Suceava a finantat an de an. Am fost socat cand mi s-a spus ca nu se inscriu in Super Liga pentru ca nu au jucatori si nu vor sa se faca de ras.

Ca sa stie toata lumea ca nu din cauza Primariei echipa de rugby nu e in Super Liga.

Salut ce se intampla la fotbal. Am discutat cu finantatorii si nu cred ca vin sa arda gazul de pomana sau sa faca acte de caritate. Am vazut ce au facut pana acum. Am scos la licitatie suma de un milion lei pentru fotbal si sper sa vina.”