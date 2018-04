Primarul Ion Lungu: Nu mai putem deschide Ștrandul Ițcani în acest an

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sustine o conferinta de presa:

„A avut loc licitatia pentru partea a doua la modernizarea statuii lui Stefan cel Mare. Se evalueaza acum si speram sa demaram curand lucrarile.

Veste mai putin buna: ne-am dorit sa reabilitam strandul in acest an, dar expertiza tehnica spune ca trebuie daramate cele trei bazine existente. Trebuie sa ne grabim incet. Vom darama bazinele si am dat comanda de studiu de fezabilitate. E clar ca nu mai putem deschide strandul in acest an.

Am aprobat voucherele de vacanta si vom da 1500 lei de salariat. Vor beneficia 1124 de persoane. Vom face licitatie pentru achizitia lor.

Suntem cu plata la zi la Thermonet. Fac un apel la populatie sa vina cu platile la zi. Trebuie sa avem soldurile zero. E o situatie delicata acolo, dar cum merg lucrurile azi nu se inchide financiar. Intr-o zi o sa se intample ceva si e pacat de aceasta noua centrala, trebuie gasita o solutie cu certificatele verzi pentru biomasa. Sper sa se rezolve problema la Guvern pentru ca altfel nu vad cum sa se inchida problema.”