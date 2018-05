LIVE TEXT: Ambasadorul Germaniei în Romania susține o conferință de presă la Suceava

Ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, sustine o conferinta de presa la Palatul Adminstrativ, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur.

Gheorghe Flutur:

„Am avut o discutie foarte buna cu dl ambasador azi dimineata. Am evidentiat un proiect de succes care se numeste parteneriatul cu Schwaben. Ar trebui sa fie un atuu in relatiile viitoare. Pregatim vizita CCI a Bavariei la Suceava in cursul acestui an. Vrem sa o pregatim temeinic impreuna cu conducerea CCI Suceava.

Bucovina are un potential urias in materie de cultura si traditie. I-am adresat invitatia de a partica la “Oktoberfest în Est”.

Am adresat invitatia pentru un info-tur pentru un grup de agentii de turism din Germania, sa vina sa vada originalul.

Numarul de turisti nemti care vin in Bucovina e din ce in ce mai mare. Sper sa le putem oferi ce isi doresc.

Vrem sa facem un spital la Suceava dupa modelul celui de la Augsburg. Sunt convins ca dupa discutiile de azi perspectivele sunt si mai intersante.”

Cord Meier-Klodt:

„E prima vizita oficiala in Suceava si am avut discutii extrem de concrete si la obiect cu presedintele CJ, prefectul, primarul si presedintele CCI Suceava. A fost pentru mine o vizita extrem de utila. Elementul strategic al vizitei mele e un tip de misiune de fact-finding pentru a identifica noi locatii de investitii in aceasta zona. Fac asta intr-un moment foarte potrivit. Economia romaneasca creste foarterepede si odata cu ea si economia Germaniei.

Multe zone se confrunta deja cu limitari datorita fortei de munca. Exista si probleme cu infrastructura. In astfel de moment au inceput sa se uite in alte directii si sa caute oprtunitati noi actorii economici germani. E un moment cand o regiune ca Bucovina se poate prezenta cu atuurile sale. Am discutat despre asta. Nu e secret ca ma bucur ca facem asta, dar o facem pe baza relatiilor regionale romano-germane care sunt extrem de importante pentru noi.

Cercurile economice germane sunt concentrate in Transilvania, Cluj, Timis, Brasov, dar au inceput sa caute alternative si se vede clar.”

Gheorghe Flutur:

„Presedintele CCI Suceava a prezentat un studiu de oportunitati si investitii pentru judetul Suceava. S-au ridicat oportunitati in industria mobilei si vrem sa ii dam valoare adaugata mai mare lemnului din zona. Nu vorbim ca vom face, un prim investitor pentru mobila sculptata a venit deja de la Augsburg ca sa investeasca in viitorul parc industrial de la Salcea.

Am convenit sa ne intalnim in perioada urmatoare. Se cam adeverste ce era la Munchen anul trecut, cand Germania a mers mult pe ideea sa vina forta de munca in occident. A venit vremea sa se mute si capitalul catre forta de munca. Care sunt consturile sa aduci forta de munca si care sunt cele cu sustinerea fortei la ea acasa?”

Cord Meier-Klodt:

„As dori doar un element, cel mai important in sens politic, e ca, si asta ar fi o tema, trebuie sa avem unitate in cadrul UE, refritor la mutarea ambasadelor la Ierusalim. E foarte important ca rezultat ca avem o pozitie comuna in UE.”