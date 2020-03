Prefectura Suceava anunță ce sancțiuni s-au mai aplicat sucevenilor care nu respectă autoizolarea și cum au fost însoțite cu poliția șapte mașini în care se aflau 23 de suceveni care au fost plasați în carantină

Acțiunile de monitorizare ale modului în care sunt respectate condițiile de izolare voluntară la domiciliu și prevederile Ordonanței militare s-au concretizat în data de 21.03.2020 cu verificarea unui număr de 1442 persoane aflate în izolare voluntară la domiciliu, 66 de unități economice și 435 de persoane aflate în carantină instituționalizată, anunță Prefectura Suceava.

În urma acestor verificări, realízate de efective compuse din 207 polițiști, 53 de polițiști locali și 30 de jandarmi, au fost aplícate 12 sancțiuni contravenționale dintre care 10 sancțiuni pentru nerespectarea măsurii de autoizolare, valoarea totală a acestora fiind de 18300 lei. De asemenea au fost aplícate 2 sancțiuni contravenționale unor unități economice, pentru nerespectarea Ordonanței Militare, în valoare totală de 11000 lei..

Totodată echipaje ale poliției rutiere au asigurat deplasarea și însoțirea a 7 autovehicule cu un număr de 23 de persoane care au fost plasate în carantină instituționalizată sau conduse spre destinațiile de domiciliu în vederea aplicării măsurii de izolare voluntară.

Prefectura Suceava mai face și o comunicare privind măsurile care urmează să intre în vigoare din această noapte.

Atragem atenția cetățenilor asupra faptului că, începând de duminică 22.03.2020, ora 22.00 intră în vigoare Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020, care prevede noi măsuri de combatere a răspândirii COVID -19 și anume:

– suspendarea activității cabinetelor medicale stomatologice, cu excepția urgențelor

– suspendarea temporară a activităților de comercializare cu amanuntul, a produselor si serviciilor, in centrele comerciale (tip mall) in care-si desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu excepția vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie.

Măsurile prezentate mai sus se aplică începând cu data de 22.03.2020, ora 22.00, ora României.

– circulația persoanelor în afara locuintei/ gospodăriei se va efectua numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Conform ordonanței menționate, prin grup de persoane se intelege un număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc impreuna.

– circulația persoanelor în intervalul orar 06.00- 22.00, se recomandă să se efectueze doar pentru:

1. interes profesional, inclusiv deplasarea intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale, si inapoi. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere

2. asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale.

3. asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

4. motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;

5. in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.

RESTRICȚIILE PRIVIND CIRCULAȚIA PERSOANELOR INTRĂ ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND DE LUNI 23.03.2020, ORA 22.00, ora ROMÂNIEI.

Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda nume si prenume, data nasterii, adresa locuintei/ gospodariei/ locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

Sunt exceptate de la aceste prevederi, personalul din cadrul institutiilor Sistemul National de Ordine Publica si Securitate Nationala, Corpului Diplomatic, personalul care asigura serviciile de utilitate publica, Guvernul Romaniei, Administratia Prezidentiala.

In intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor in afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele expuse mai sus.

Este interzisă intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, astfel cum sunt definiti la art 2 lit a si b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 194 din 2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei, pe culoare de tranzit, organizate prin intelegeri cu statele vecine.

Prin exceptie, este permisa intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini si apatrizilor care fac parte din urmatoarele categorii:

a) sunt membri de familie ai cetatenilor romani;

b) sunt membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

Tot exceptii sunt considerate: persoanele care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile romane potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene, persoanele care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, personalul diplomatic, pasageri in tranzit, pasageri care calatoresc din motive imperative (medicale sau familiale), persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.

Măsura privind intrarea pe teritoriul României se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii cu Covid 19 care părăsesc locatia in care acestea au fost plasate fara aprobarea autoritătilor competente sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si sunt conduse de fortele de ordine publica și plasate direct in carantină sub pază.

Persoanele carantinate ca măsură de prevenire a răspândirii cu Covid-19 care părăsesc locația in care acestea au fost plasate fără aprobarea autorităților competente sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Toti cei care NU respectă condițiile de carantinare instituționalizată sau izolare voluntară la domiciliu, ca măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19 NU sunt exonerați de raspunderea contraventionala sau penala.