Primul metru de autostradă din Moldova, scos la vânzare, centimetru cu centimetru, pentru nevoile Spitalului Județean Suceava prin intermediul Crucea Roșie Suceava. Ștefan Mandachi: Încercăm să ajutăm cel mai drag oraș de pe planetă: SUCEAVA

CONT RON: RO43RNCB0244020411980016CONT EURO: RO76RNCB0244020411980004Cod SWIFT: RNCBROBUBeneficiar: SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE SUCEAVA, (C.I.F. 4244520) nu scrieți cu diacritice, ca sa nu dea vreo eroare.DE MÂINE putem și pe paypal. Nu-i nevoie să intrați pe site. De acolo doar puteți copia aceleași conturi ca aici.Dați pe silențios telefoanele, puneți-vă căștile și ascultați în tihnă, cu sonorul TARE (ca să auziți cât mai clar capodopera muzicală compusă gratuit pentru Suceava, de către Codrin Lazar.Acum câteva luni, am ajuns la o concluzie: DOAR EDUCAȚIA POATE REPARA ROMÂNIA! Pe atunci (ce departe par vremurile alea…) mi-am propus să strâng donații cu metrul meu de autostradă, pentru a face o mega școală gratuită. Aș fi făcut asta nu pentru că sunt eu prea manierat sau educat, ci pentru că am realizat că toate relele din țara mea (inclusiv lipsa de autostrăzi) provin de la lipsa de educație. Cu o societate mai educată, eu aș prospera, lumea ar fi mai fericită și mai sigură etc.Dar a venit potopul ăsta… și am blocat totul…. Am lăsat deoparte proiectul cu școala. Dar mi-au rămas filmările. Acum două zile, văzând în ce hal a ajuns orașul în care am copilărit și trăiesc, m-am gândit să utilizez filmările să fac ceva și cu cioata de asfalt, numită peiorativ Primul metru de autostradă. (eu stau în casă acum, dovadă că am barba mai lungă în casă decât în filmările din exterior :)) )Coautorul acestui proiect este Oana Bara, căreia îi mulțumesc din suflet și pe care o consider un erou din linia întâi, având în vedere circumstanțele în care s-a zbătut (le știe doar ea) și cât contribuie…Dar, așa cum zice și Oana, greul de-abia acum începe. Proiectul abia acum se naște. De-abia acum trebuie să facem rost de donații, abia acum trebuie să viralizăm inițiativa, abia acum trebuie să ne solidarizăm, abia acum începe truda și tot abia acum încercăm să ajutăm cel mai drag oraș de pe planeta numită Pământ: SUCEAVA.Toții banii se duc DIRECT CĂTRE CRUCEA ROȘIE!!! Atenție, banii nu vin la Mandachi, ci la CRUCEA ROȘIE SUCEAVA!!! E non profit. Mulțumesc Cornel Dediu! Apoi îi direcționăm către spitalul nostru în funcție de nevoi. Dacă se strâng bani mai mulți, dăm și la vecini și la toată România. (vreți să vă spun un secret? Deși în clip mă minunez să strângem 3 mil euro, eu în sinea mea cred cu tărie vom strânge minim 30 milioane euro, dar n-am mai zis la nimeni asta. Chiar am pus și un pariu cu cineva important că vom strânge 🙂 )Dirijați atenția către Suceava și dacă vreodată ați venit în Bucovina și v-a plăcut, amintiți-vă de oamenii și locurile de aici. De Voroneț, de Cetate, Putna, Sucevița, Mănăstirea Humorului, Moldovița. Amintiți-vă de pacea, veselia și de toate selfiurile pe care le-ați făcut aici, în Ierusalimul Europei, în țara fagilor bla bla bla.Donează 10 EURO! (dar poți dona orice sumă mai mare, fără limită. Cu cât mai mult, cu atât mai bine). Dacă n-ai nici 10 euro, pune cât poți. Câțiva cenți. 1 CM DE AUTOSTRADĂ= 10 euro 1 centimetru este enooorm! Dar dacă ți-ai lua mai mulți centimetri? zece, 100 sau 1000? Câte vieți ai putea salva? Dacă ești persoană fizică sau firmă, vei primi un certificat de ”proprietar” (online) pentru centimetrul sau centimetrii tăi. Numele tău va rămâne scris mai mic sau mai mare, în funcție de câți centimetri îți iei. Vom face la final un monument al donatorilor la Primul metru de autostradă (din banii mei, nu din donații).Dacă ai o firmă, fă-i reclamă. Ia-ți cât mai mulți centimetri. Te implor, fă public suma donată! Nu te ascunde! Nu contează ce zic alții! Fă-o asumat! Ne ajută!Fă-ți reclamă! Fii mândru, nu-ți fie rușine! Reclama este sănătoasă! Toată România să-și facă reclamă acum, donând! Nu vă uitați la proștii care toată viața doar au comentat de pe margine. Cu ocazia asta, avem șansa să transformăm autostrada (sau lipsa ei) dintr-un simbol al neputinței într-un simbol al solidarității. Și vom face noi împreună și autostrăzi, vă promit!Eu am donat ZECE MII DE EURO DE PE PERSOANĂ FIZICĂ. Dar o să donez și de pe toate firmele, pt. că vreau certificat :)) Hai să văd cine mă depășește!Provoc toți cetățenii români și străini și mai ales antreprenorii să mă depășească.Poți dona și în LEI și în EUROAvem și două telefoane în caz că nu vă descurcați. Sunt trei fete voluntare și vă ajută cu drag. Echipa a fost încropită pe ultima sută de metri, deci rog îngăduință 0730451392 și 0752951566Mulțumesc echipelor mele de voluntari, dar mai ales Roxanei pentru montajul genial, Anisoarei, Gabi, Cristina, Alex, Bogdan, Alina, Rappa, Michele, Lucian, Paul Ciurari, Bîrsan Stefan (a facut gratuit site) Eugen (logo gratuit), Radu, Dragos, Catalin Urdoi. Vlad Ilicevici a donat animatia către Suceava!De data asta, centimetrii contează 🙂 !