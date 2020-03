O suceveancă prezintă deficiențele procedurii carantinării instituționalizate: Autoritățile fac o “tocăniță moldovenească” cu toți românii veniți din diferite țări

O suceveancă a prezentat pe pagina sa de socializare deficiențele pe care le-a identificat în procedurile și protocolul carantinării instituționalizate și consideră că acestea nu asigură protejarea cetățenilor, dar și că se încalcă drepturi fundamentale.

Pentru VOI, cei cu functii, care luati masuri pentru NOI, spre binele tuturor cetatenilor si al tarii,

Haideti sa facem o mica lectie despre ce inseamna, de fapt, carantina (in special cea institutionalizata) si care este scopul ei.

Carantina reprezinta o izolare preventiva a unei persoane care a fost in contact cu un bolnav sau care vine dintr-o regiune unde exista epidemie.

Carantina institutionalizata, adica cea care se desfasoara in spatii special amenajate, este impusa de catre autoritati pentru o perioada de 14 zile, dupa cum prevede OMS nr. 414/2020, adoptat chiar de voi, domnilor.

Statul roman a decis ca pentru orice persoana care vine dintr-o tara aflata in zona rosie sa se ia masura carantinei institutionalizate. Pana acum, INSP a declarat ca fiind zone rosii urmatoarele state: Italia, Franta, Germania, Spania si Iran.

Toate aceste masuri se presupune ca sunt luate spre binele natiunii, pentru a preveni o eventuala raspandire in masa a virusului Covid-19.

Mi se pare foarte corect si preventiv. Ba chiar e de aplaudat aceasta mobilizare a autoritatilor si faptul ca se iau toate masurile necesare pentru a combate aceasta pandemie. Sper doar, ca de acum incolo, aceste masuri sa fie mai eficiente decat cele luate la Spitalul Judetean Suceava, spre exemplu, unde se pare ca ati facut o “tocanita romaneasca clasica”. Ati avut ca ingrediente principale niste Covid-19, medici si pacienti, toti lasati “sa fiarba la foc mic”.

Asadar, dupa ce am trecut putin prin materia de baza, haideti sa va prezint nemultumirea mea cea mai recenta si cea mai mare legata de masurile autoritatilor si de modul lor defectuos de strategie, ca sa nu zic, de fapt, ca principala cauza a incapacitatii este acea clasica si vesnica durere in cot a organelor statului roman.

Sotul meu, a fost nevoit sa vina acasa, din Germania, din cauza faptului ca firma la care lucra si-a incetat activitatea pe o perioada nedeterminata.

M am interesat cu privire la masurile la care vor fi luate atunci cand el va intra in tara, informatii cautate cu greu pentru ca nimeni nu stia nimic, nici macar cei de la linia TELVERDE, acea linie deschisa special pentru informarea cetatenilor.

Ideea este ca stiam, in mare, faptul ca sotul meu va intra in carantina institutionalizata in judetul Suceava, unde isi are si domiciliul, de altfel.

Ieri (28 martie), sotul meu a trecut cu masina personala prin vama Nadlac in jurul orei 6 dimineata, de unde apoi s-a format un convoi de masini escortat de Politia Romana si de jandarmi, convoi care a plecat in jurul orei 6 seara.

S-a condus non stop. Ruta a fost mai lunga decat cea obisnuita spre Suceva, deoarece erau mai multe masini in convoi care trebuiau predate mai departe din judet in judet. Am stat toata noaptea la telefon si l-am tinut de vorba ca sa nu adoarma la volan pentru ca stiam ca nu dormise deloc de la plecarea din Germania.

Domnilor, cine a gandit aceasta modalitate de repartizare a cetatenilor pe teritoriul Romaniei nu a luat in calcul deloc drumul parcurs pana in tara, oboseala adunata, sa nu mai vorbesc de infrastructura tarii si drumurile care ingreuneaza si mai mult situatia. Matematic vorbind, mai mult faci pe drumurile din tara, decat faci din Germania in Romania.

Ca urmare a acestei indiferente, se pare ca soferul unei masini din convoi a atipit la volan si a lovit masina de un parapet.

Se putea mai rau insa, nu?

Ultimii kilometrii au fost un chin, tipam la sotul meu sa nu adoarma, il rugam sa vorbeasca cu mine pentru ca vedeam efectiv cum i se inchideau ochii la volan. Il incurajam “Hai ca mai ai putin si ajungi si te odihnesti!”

Si a ajuns… la Gura Humorului, la o pensiune unde i s-a spus ca va sta in camera cu alte 3 persoane. VREAU SA MENTIONEZ CA nu li s-a facut oamenilor niciun test pentru Covid-19, deci nu se stie cine este infectat si cine nu.

Pe scurt, de data asta autoritatile fac o “tocanita moldoveneasca” cu toti romanii veniti din diferite tari.

Deci sotul meu, care nu are niciun simptom si care s-a protejat tot timpul, se poate infecta acum de la celelalte persoane cu care este nevoit sa stea in aceeasi camera, cand CARANTINA se face expres pentru a evita raspandirea, nu?

Carantina inseamna camera separata cu grup sanitar individual pentru fiecare persoana, nu inseamna sardine puse la conserva, crearea unui focar, punerea laolalta a unor oameni care nu se cunosc intre ei si toate astea din cauza incompetentei si incapacitatii de care autoritatile statului roman dau dovada.

Mai are rost sa mentionez ca 2 femei erau sa ajunga in camera cu alti barbati? Deci pe langa faptul ca nu se respecta conditiile de carantina, dar mai exista si lipsa bunului simt.

Este ora 13, 29 martie, iar sotul meu inca sta in masina personala, nedormit de doua zile si asteapta aceasta repartizare pe camere.

Pai nu mai bine venea acasa si statea in izolare la domiciliu, decat sa stea printre straini, unii fiind posibil infectati?

Domnilor, inteleg aceasta stare de urgenta instaurata pe teritoriul Romaniei si mai inteleg faptul ca drepturile cetateanului roman sunt restranse in aceasta perioada, dar este o linie fina intre a restrange un drept si a-l incalca.

Fac apel catre toate organele competente ale statului sa se autosesizeze si sa ofere cetatenilor romani conditii de carantina asa cum un stat membru U.E. ar trebui sa le ofere.

Condamn vehement incalcarea drepturilor fundamentale ale omului in primul rand si mai apoi ale cetateanului roman, drepturi consacrate si garantate de catre Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia Europeana a Drepturilor Omului si nu in ultimul rand Constitutia Romaniei.

In orice situatie, dar mai ales in cea de fata trebuie respectat DREPTUL OMULUI LA SANATATE, ca cele incalcate as putea sa le notez intr-o lista foarte lunga.

Mai mentionez faptul ca TOTI cetatenii romani sunt egali in drepturi (si aici fac referinta la acei “norocosi” care stau in carantina singuri in camera la hoteluri de 5 stele). Restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati se face in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau libertatii. Asa spune Constitutia, deci zic sa o respectam. Iar Voi, domni cu functii, ca reprezentanti alesi de NOI, cetateni romani, sa va faceti datoria asa cum se cuvine intr-un stat de drept!

Semnat, o sotie si mama, cetatean al Romaniei.

