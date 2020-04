Dr. Cristian Irimie: Indiferent cât ar vrea unii să îngenuncheze Spitalul Județean Suceava, acesta nu se desființează și nici nu va fi terminat. Mă bazez pe colectivul acesta tânăr de doctori și doctorițe, asistente, asistenți și pe devotamentul multora dintre ei pentru meserie//VIDEO

Medicul sucevean Cristian Irimie, fost director al Spitalului Județean Suceava, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că Spitalul Județean de Urgență Suceava nu se va desființa și nici nu va fi terminat oricât de mult ar vrea unii să îngenuncheze unitatea spitalicească suceveană.

El a spus că oamenii nu trebuie să uite că personalul medical de la Suceava a salvat foarte multe vieți.

„ În Spitalul Județean Suceava s-au făcut intervenții extraordinare începând de la cardiologie, neurologie, chirurgie, obstetrică și așa mai departe. Pe toate secțiile s-a muncit și eu nu înțeleg atitudinea celor care spun că au fost și sunt doctori aroganți și needucați”, a declarat Irimie.

Medicul sucevean a apreciat că mediatizarea negativă este generată de atitudinea celor care conduc de sus, inclusiv de la nivel de minister, dar și o răzbunare pentru că acest spital era foarte lăudat.

„E și o răzbunare pe faptul că mult timp Spitalul Județean Suceava a fost- chiar dacă nu a fost mediatizat cât a trebuit- lăudat în foarte multe cercuri din țară. Acum au spus: Uite lăudații ăia ce fac. Ia să le dăm noi în cap! Că la români asta este. Ești căzut, mai dă-i un picior că dă bine la popor”, a spus Irimie.

El consideră că de aici pleacă foarte multe lucuri și chiar presa, inclusiv parte din presa suceveană, au continuat atacurile împotriva spitalului, dar că nu ar putea să-și explice motivele.

„Eu am ieșit la pensie când am împlinit vârsta. Am mai stat încă zece zile pentru că trebuia să se încheie luna și am plecat cu fruntea sus, dar în același timp dezamăgit de modul în care începuseră să se comporte pacientele și pacienții în spital. Modul în care te înregistrau, te filmau cu telefoanele, iar pe urmă apăreai pe nu știu unde, limbajul profund nepoliticos la adresa cadrelor medicale și statul în permanență cu sabia lui Damocles deasupra capului. Nu e normal. Nu așa se poate face medicină. Medicul trebuie să fie un om liber în gândire și neagresat, verbal, sau fizic. Respectul față de corpul medical a fost adus atât de jos în ultimii 20 de ani încât e foarte greu la ora asta să supraviețuiești ca și medic în spital fără să fi la un moment dat afectat psihic”, a mai declarat fost secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Irimie a arătat că nu i se pare firesc că sunt și pacienți care au plecat vindecați din spital pentru că au fost tratați corespunzător care postează după externare injurii la adresa personalului spitalului.

El este convins că Spitalul Județean Suceava nu se desființează și nici nu va fi terminat, iar oamenii de acolo, sub o conducere cât de cât deșteaptă se vor întoarcă la ceea ce a fost și că vor fi mai mult decât atât.

„Sigur, dacă se vrea, pentru că eu mă bazez pe colectivul acesta tânăr de doctori și doctorițe, asistente, asistenți și pe devotamentul multora dintre ei pentru meserie. Indiferent cât ar vrea unii să îngenuncheze Spitalul Județean Suceava, eu vă spun că, după părerea mea, cu o conducere deșteaptă care să continue lucrurile bune începute acum în timpul pandemiei și mai ales să tragă concluziile necesare și adevărate fără frică, poate să continue foarte bine”, a spus Cristian Irimie.

„Eu sunt convins că Spitalul Județean Suceava, în care eu am lucrat 40 de ani, de care am fost stâns legat și pentru care am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil, nu va muri”, a mai spus Irimie.

El a transmis personalului medical sănătate, forță fizică și psihică, pentru a rezista tuturor atacurilor din această perioadă și să se lupte pentru prestigiul unității în care lucrează și în care au venit de bună voie cei mai mulți dintre ei.