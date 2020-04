Flutur: Sunt convins că Suceava, Bucovina, se va ridica și ne vom ridica. Ne trebuie mai multă unitate pentru că am fost parcă prea dezbinați la greu și istoria ne-a arătat că am câștigat când am fost uniți. Prea ușor se dă cu pietre în ce s-a făcut bun

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că principalul plan pentru perioada următoare este de salvarea de vieți, autoritățile județene fiind în competiție pentru achiziția de echipamente medicale și că sunt discuții cu diverse asociații și organizații care să sprijine achiziția acestora.

El a spus că de săptămâna viitoare urmează să fie organizate întâlniri cu mediul de afaceri și că se vor restabili și prioritățile de investiții din județ.

„Sper, de săptămâna viitoare, să ne întâlnim cu mediul economic. Cu cei care lucrează în județul Suceava sau care și-au închis firme fie că vorbim de transportatori, de turism, de alți agenți economici.Nimeni nu știe când va începe relaxarea. Se vorbește de 15 mai. Sper să avem și niște soluții economice pentru județul Suceava”, a spus Flutur.

El a adăugat că în județ se întâmplă o parte din ceea ce s-a programat, cum ar fi investițiile în infrastructura rutieră.

Flutur a arătat că urmează să fie regândite lucrările de investiții în județ în condițiile în care majoritatea fondurilor sunt direcționate spre echipamente medicale.

Președintele CJ Suceava consideră că județul Suceava își va reveni din această perioadă grea, dar că e nevoie de unitate.

„Trebuie să gândim pozitiv. Eu nu am să mă uit în urmă. Am mai trecut odată în viața mea, în 2012, prin lucruri călcate în picioare la adresa mea. Dincolo de faptul că eu am avut problemele de sănătate pe care nu le doresc nimănui, a fost un atac îngrozitor la mine, la copiii mei și în această perioadă nu doresc nimănui să treacă prin asta. Eu sunt om politic și le înțeleg pe toate. M-am implicat în viața Bucovinei și mă voi implica în continuare cât voi putea eu. Vreau să fim optimiști. Bucovina este o zonă binecuvântată de Dumnezeu, o zonă cu oameni harnici, cu oameni credincioși și eu sunt convins că se va ridica. Cred că ne trebuie mai multă unitate. Am fost parcă prea dezbinați la greu și istoria ne-a arătat că am câștigat când am fost uniți. Prea ușor se dă cu pietre în ce s-a făcut bun, lucru care te descurajează”, a spus Flutur.

El spune că Suceva nu se va ridica dacă așteaptă mila vecinilor sau a Bucureștiului.

„Sunt convins că Suceava, Bucovina, se va ridica și ne vom ridica. Să nu așteptăm mila vecinilor, mila Bucureștiului. Să nu credem că dacă ne blurăm fața și apărem pe televiziune fără curaj sau punem o sută de conturi false să-l înjure pe Flutur se va ridica Bucovina. Nici vorbă!”, a mai spus Flutur.

El a transmis sucevenilor să aibă încredere mai ales că au respectat foarte foarte bine regulile impuse de autorități arătând că dacă în alte orașe era plin, în Suceava lumea a fost ascultătoare și a mulțumit sucevenilor pentru această atitudine.

„De asta va depinde cât de repede vom putea ieși din case.Cu încredere în Dumnezeu vom depăși și această mare provocare”, a încheiat Gheorghe Flutur.