Gheorghe Flutur acuză politizarea unui accident epidemiologic din Spitalul Județean și spune că SJU Suceava rămâne o emblemă pentru ceea ce s-a realizat acolo: Nu am văzut atacuri concertate ca la Suceava la președinți de consilii județene sau primari care au în subordine spitale unde au fost probleme

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că accidentul epidemiologic de la Spitalul Județean Suceava a fost politizat și că ținta atacurilor a fost el adăugând că în niciun alt caz de spital unde au fost probleme nu a fost acuzat președintele de consiliu județean sau primarul care are spitalul în subordine.

„Spitalul Județean Suceava rămâne o emblemă pentru investițiile făcute acolo. Accidentul cu coronavirusul trebuie tratat separat. Așa cum eu am în subordine Spitalul Județean Suceava și Oprișan de la Vrancea și Arsene de la Neamț au în subordine spitalele județene. Eu nu am văzut nicăieri, chiar dacă au fost sute de cazuri și în acele spitale cu probleme, atacuri la președinții de consilii județene cum a fost concertat pe Suceava”, a spus Flutur.

El a explicat că președintele de consiliiu județean are un contract de management cu cel care este manager, ordonator de credite.

„Lupta s-a dus politic. Problema e așa: nu Gheorghe Flutur sau un consiliu controlează un spital din punct de vedere medical. Nici Fălticeni și nici Rădăuți care au primari PSD și au în subordine spitale, unul a avut 20 de cazuri la personal, cel de la Fălticeni-44 de cazuri, nu am văzut să fie atacați primarii”, a spus Flutur.

El a adăugat că a fost un atac cu tentă politică puternică pe Gheorghe Flutur mai ales că, din păcate, el era internat în spital.

„Cândva, va trebui să lămuresc niște lucruri. Colegi de-ai dumneavoastră din presă, cinic m-au sunat, în ajunul când a venit rezultatul analizei. Eu nu-l știam. <<Îl știm de la București. Vrem din gurița dumneavoastră să ne spuneți diagnosticul>> , când eram testat pozitiv. Au urmărit în această perioadă decredibilizarea și atacul la Gheorghe Flutur încontinuu”, a mai spus Flutur.

El a spus că nu contează cine a făcut aceste atacuri, ci că el este un luptător pentru suceveni până în ultima clipă.

„Am făcut ceva pentru acest județ, nu renunț să fac, țin foarte mult la echipă și inclusiv la proiectele cu Spitalul Județean Suceava”, a spus președintele CJ Suceava.

Flutur a amintit că din prima zi când a avut posibilitatea să iasă după boală, cu masca pe față, s-a dus să vadă care sunt nevoile SJU Suceava, cu conducerea militară, și zi de zi a luptat pentru revenirea la normalitate și a spus că dacă adversarii politici speculează asta este treaba lor.

Președintele Flutur a subliniat că în 10 aprilie a cerut redeschiderea traficului rutier în zona spitalului pentru că orașul era blocat.

„Eu am fost bolnav. În primele zile încă mi-a fost bine, dar după aceea am avut o insuficiență respiratorie și nu o doresc nimănui. Am văzut reproșuri că de ce nu a comunicat. Nu aveam cum. În primele două zile am făcut eforturi cu plămânii să comunic și mi-a spus medicul: Stop”, a explicat Flutur.

El a mai declarat că se poate spune, moral, că la SJU Suceava era o conducere pe care nu numai el ar fi susținut-o, dar a amintit că această conducere a SJU Suceava era deja când el a intrat în primul mandat de președinte al CJ Suceava.

„A fost reportată de mine, apoi a venit Cătălin Nechifor, a ținut la acestă conducere și am continuat eu și nu pot să neg lucrurile bune făcute. S-au făcut investiții uriașe în acest spital”, a spus Flutur.

El a adăugat că au fost probleme pe partea medicală și că de aceea recunoaște și ministrul Sănătății că ar trebui să reformeze DSP care este brațul prelungit al ministerului în ceea ce privește controlarea spitalelor.

„Eu nu am oameni în CJ Suceava de specialitate medici”, a menționat președintele CJ Suceava.

Flutur crede că toată situația a fost generată și datorită faptului că este mult prea implicat și că s-a dat vina pe el și pentru acest accident epidemiologic.

„Tot ceea ce a fost în județul aceasta, probabil și datorită stilului meu de a mă implica în toate, oare nu cumva Gheorghe Flutur e vinovat și de asta. Oare dacă nu dau vacile lapte nu e vinovat Gheorghe Flutur?”, s-a întrebat președintele CJ Suceava.

El a subliniat că DSP este în subordinea ministerului și nu a Consiliului Județean și că la DSP Suceava era director un fost subprefect care venea din mandatul PSD-ALDE acolo.

„Dacă verificați acum, la Cadastru, la Silvic, la AJOFM sunt oameni importanți din PSD care conduc deconcentrate. Nu mă interesează, dar să nu mai vină cineva să mă acuze”, a spus Flutur.

El crede că situația poate fi o mare lecție de învățat pentru întărirea DSP care au fost prinse nepregătite în această perioadă în ceea ce privește și organizarea și lipsa de epidemiologi, care sunt de ani de zile.

În ceea ce privește reproșurile care i se pot aduce lui Vasile Rîmbu ca manager al SJU Suceava el a spus că acesta a făcut investiții importante în spital și că toată chestiunea a fost managerială legată de securitate și de epidemiologie.

„Eu am cerut în plenul CJ Suceava în luna februarie o informare privind pregătirea de luptă cu coronavirusul și am fost informați că totul este în regulă, cu circuite, cu echipamente. Acolo eu cred că din punct de vedere medical au fost niște accidente și niște greșeli și o mai strânsă legătură cu personalul medical n-ar fi stricat”, a spus Flutur.