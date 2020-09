Primarul Ion Lungu anunță că noua zonă industrială a municipiului Suceava va fi dezvoltată pe terenul de la Termica obținut de municipalitate prin instanță: Acest parc industrial va avea facilități deosebite//VIDEO

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că dezvoltarea unui parc industrial pe terenurile care au fost folosite de Termica SA, societate intrată în faliment, este de acum posibilă după ce Primăria Suceava a câștigat în instanță dreptul asupra a 155 de hectare de teren.

„Am avut o mare victorie în instanță. A fost un proces pe viață și pe moarte pe care l-am câștigat cu Termica pe care l-am câștigat în 23 iulie. Eram obligați de Unicom Holding să plătim 20 de milioane de euro. Am pierdut prima dată la Tribunalul Botoșani. La Curtea de Apel Iași m-am implicat personal. Am fost la trei termene, am luat și cuvântul și am câștigat definitiv procesul. Astfel, s-a decis că cele 155 de hectare de teren sunt ale municipalității”, a declarat primarul.

El a estimat că în decurs de un an vor fi îndestulați toți creditorii și se va putea face noul parc industrial.

Ion Lungu a subliniat că acest parc industrial va avea facilități deosebite, începând cu energia electrică de toate nivelurile, de înaltă tensiune, joasă tensiune, gaz natural, dar și 155 de hectare de teren.

„Avem prins acest parc industrial și în colaborarea cu domnul președine Gheorghe Flutur în parcuri industriale. Vom face al doilea parc industrial după cel de la Aeroportul Suceava”, a spus Ion Lungu.

El a precizat că ruta alternativă Suceava-Botoșani la care se lucrează în prezent va fi una din căile de acces la noul parc industrial care va fi dezvoltat pe terenurile ce au aparținut Termica SA.

