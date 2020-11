DGASPC Suceava anunță că a închis și ultimele două centre de plasament de tip clasic pentru copii. De acum copiii vor fi ocrotiți doar în apartamente, case de tip familial sau de asistenți maternali profesioniști ori rude

DGASPC Suceava a anunțat că a finalizat programul de închidere a centrelor de plasament de tip clasic pentru copii, iar de acum copiii vor fi ocrotiți doar în cele 17 apartamente, 18 case de tip familial sau de asistenți maternali profesioniști sau la rude.

Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul Județean Suceava, prin DGASPC Suceava în colaborare cu Fundația H.H.C. România, a derulat din anul 2017, proiectul cu privire la închiderea ultimelor centre de plasament de tip clasic pentru copii, din județul Suceava în cadrul parteneriatului cu Fundația ”Hope and Homes for Children” România (H.H.C. România).

Unul dintre proiecte a vizat construirea și dotarea de către HHC România a două case de tip familial în Solca cu capacitate de 12 locuri fiecare și închiderea Centrului de Plasament ”Mihail și Gavril” Solca.

Obligația Consiliului Județean Suceava a fost de a asigura toate utilitățile necesare funcționării acestora în valoare de 111.825 lei, personalul și funcționarea pe viitor a celor două servicii prin D.G.A.S.P.C.Suceava.

Cele două case au fost donate de către H.H.C. România, Consiliului Județean Suceava, iar după aprobarea organigramei de către Consiliul Județean Suceava, s-a procedat la mutarea copiilor în cele două case în prezența reprezentanților HHC România și ai DGASPC Suceava.

Celălalt proiect a făcut posibilă și închiderea Centrului de Plasament ”Speranța” Suceava, prin reabilitarea și dotarea a trei apartamente sociale, în Fălticeni, Gura Humorului și Suceava.

Parteneriatul cu HHC România a început încă din anul 2011 pe trei proiecte: prevenirea separării copilului de familie, reintegrarea copiilor din sistemul de protecție în familia naturală precum și programul de reinserție socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție.

„Astfel, prin finalizarea ultimelor două proiecte, putem afirma că începând cu luna noiembrie 2020, copiii aflați cu măsură de protecție în județul Suceava (1311copii) vor fi ocrotiți doar în apartamente (17 apartamente), case de tip familial cu o capacitate de maxim 12 locuri (18 case), la asistenți maternali profesioniști (409 A.M.P.), sau în plasament în mediu familial (rude sau persoane fără grad de rudenie)”, arată DGASPC Suceava.

Reprezentantul HHC România a menționat că lucrează de nouă ani în Suceava, în parteneriat cu autoritățile județene, iar cei 72 de copii care mai erau instituționalizați, ajung și ei în alternative familiale: 17 au fost plasați în două case de tip familial, 15 în trei apartamente, alți 17 în servicii familiale deja existente în județ, 5 au fost reintegrați deja în familiile lor, un copil a fost plasat în asistență maternală și alți 17 tineri au fost integrați profesional, ieșind din sistemul de protecție.

„Din 2011 încoace, am prevenit alți 748 de copii de la separarea familială, am reintegrat 93 de copii înapoi în familiile lor și am ajutat 91 de tineri să iasă din sistemul de protecție, devenind independenți. Ce înseamnă munca noastră în Suceava? Peste 1.000 de copii salvați de la instituționalizare”, a declarat Ștefan Dărăbuș, Director Global de Programe, Hope and Homes for Children