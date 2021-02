Gheorghe Flutur spune că se luptă pentru ca Autostrada A7 să fie până la Siret și nu doar până la Pașcani. El speră să fie fonduri și pentru Autostrada Nordului care să includă centurile ocolitoare de pe traseu.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, în plenul Consiliului Județean Suceava că a făcut mai multe propuneri Ministerului Dezvoltării pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și că a cerut ca și consiliile județene să fie eligibile pe PNRR ca să se poată accesa fonduri europene de autoritățile județene.

În ceea ce privește infrastructura de transport, Flutur a spus că dincolo de discuțiile politizate, face toate eforturile pentru ca aceasta să fie finanțată în județul Suceava.

„La Autostrada A 7 ne luptăm cu toată forța să fie prinsă în PNRR. Au fost voci, minsitrul Bode spunea că e până la Siret, iar alții spun că până la Pașcani și vedem mai departe. Asta vine din faptul că lotul Ploiești-Pașcani are un avans de un an și jumătate înaintea noastră pentru că așa au dat drumul atunci. Au scos la licitație studiile de fezabilitate cu un an și jumătate înainte de ceea ce am făcut noi anul trecut”, a declarat Gheorghe Flutur.

El este însă convins că se va putea recupera decalajul și ca până la urmă și tronsonul Pașcani-Siret să fie inclus în acest proiect.

„Se poate recupera. A 7 oricum va fi prinsă prin PNRR, iar eu îmi doresc să fie până la Siret. În fiecare an PNRR se actualizează. Autostrada asta este ca aerul de necesară. Este coloana vetebrală a Moldovei, de la granița de est a Europei, Siret-București”, a spus Flutur.

El a menționat că în cheamă la discuții pe cei care fac acum traseele, precizând că au fost inițial șapte trasee propuse și acum se conturează două variante.

„Aceeași problemă la centurile ocolitoare. Noi ne-am asumat să facem o unitate de implementare ca să facem noi parte dintre ele. Eu vă spun că sunt foarte hotărât să prindem în bugetul Consiliului Județean cheltuieli pentru studii de fezabilitate, că dacă le lăsăm la CNAIR durează mai mult. Să putem câștiga timp, să dăm drumul la una-două-trei centuri ocolitoare”, a spus Flutur.

Întrebat de consilierul județean Dorel Guliciuc despre modul în care vor fi proiectate aceste centuri ocolitoare și cum vede faptul că șoseaua ocolitoare a Sucevei are doar o bandă pe sens, Flutur a răspuns că la centurile ocolitoare, varianta finală este cu două benzi pe sens, iar la Suceava, pe una din variantele A 7 ar fi cea de-a doua centură a municipiului Suceava cu două benzi.

El a mai arătat că pentru variantele de ocolire Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc sunt studii de fezabilitate din 2010 care acum se actualizează, iar nodul cel mai dificil este Gura Humorului și că pentru ca și aceasta să aibă studiu de fezabilitate s-a implicat Consiliul Județean astlfel încât la anul să fie finalizat și acest studiu ca să se poată face solicitare de finanțare prin PNRR.

„Dacă nu ai proiect, dacă nu ai măcar studiu de fezabilitate nu te ia nimeni în calcul pe PNRR”, a explicat președintele CJ Suceava.

El a subliniat că studiile de centuri pentru Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei sunt din 2010 care sunt ca pornire pentru actualizări, iar Gura Humorului nu a avut nimic.

„Acum s-au licitat și s-au câștigat de niște firme toate proiectele astea și le fac ei. Humorul neavând, le-am dat noi ca să ajungem din urmă, să fie toate trei pe aceeași linie. I-am văzut interesați. Acum, să dea Dumnezeu să fie fonduri. Va fi o bătălie pentru asta, nu va fi simplu”, a conchis Flutur.