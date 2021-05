Lichiorurile SABER Elyzia produse pe baza unei reţete tradiţionale din Bucovina, distinse cu 4 medalii la World Liqueur Awards 2021

SABER Elyzia, o marcă românească de lichior cu o tradiţie de peste 200 de ani, produs pe baza unei reţete tradiţionale din Bucovina, a fost distins cu 4 medalii la reputata competiție World Liqueur Awards 2021. SABER Elyzia a ocupat întregul podium dedicat României câștigând medalia pentru cel mai bun lichior de fructe românesc, precum și medalii de aur, argint și bronz. World Liqueur Awards 2021 face parte din seria competițiilor globale World Drinks Awards și a reunit anul acesta branduri de lichior din SUA, Australia, Noua Zeelandă, Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Olanda, Cehia, Portugalia și România.

SABER Elyzia Vișinată a fost catalogat “excelent” și a câștigat medalia pentru cel mai bun lichior românesc, fiind descris de juriul competiției prezidat de Tobias Gorn, expert în băuturi, consultant și jurnalist, astfel: “Miros de vișine proaspete, suculente. Gust de cireșe roșii, mai dulci, cu note de dropsuri și gem de cireșe. Finalul de ardei iute adaugă echilibru.” “Expresivul” lichior SABER Elyzia Coacăze Negre a fost distins cu o medalie de aur, cucerind juriul prin “gustul savuros, vibrant, cu un echilibru plăcut între dulceața și aciditatea fructelor.” SABER Elyzia Fructe de Pădure a obținut o medalie de argint, iar SABER Elyzia Afinată, o medalie de bronz.

Lichiorurile înscrise în competiția World Liqueur Awards au fost evaluate de un juriu format din experți și specialiști în domeniul băuturilor spirtoase și jurnaliști de profil, iar criteriile de jurizare au fost gustul, procesul de producție și designul produsului.

SABER Elyzia este un brand creat ȋn 1789 pe baza unei rețete tradiționale din Bucovina. Este unul dintre puținele lichioruri din lume produse și îmbuteliate cu fructe întregi. Apreciat de consumatori din întreaga lume, SABER Elyzia a obținut numeroase premii la competiții organizate în Europa, SUA, Asia și Africa de Sud.

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malt din țară. Grupul este format din Distileriile Alexandrion și Distileriile SABER 1789, care împreună, au o istorie de peste 200 de ani în industria spirtoasă locală și au creat unele dintre cele mai puternice mărci din România, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, sub denumirea THE ICONIC ESTATE.