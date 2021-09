Viceprimarul Lucian Harșovschi anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare a parcului și străzii Simion Florea Marian

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat marți, 21 septembrie, că lucrările de modernizare și reabilitare a zonei Simion Florea Marian din municipiul Suceava au fost finalizate.

„Odată cu reabilitarea parcului Simion Florea Marian din centrul orașului (unde am refăcut aleile, am montat bănci și coșuri de gunoi), am modernizat și parcarea aferentă acestuia, precum și strada Simion Florea Marian pe o suprafață de 1110,5 mp”, a transmis viceprimarul.

Potrivit lui Harșovschi, au fost realizate următoarele lucrări:

Date tehnice stradă:

– suprafață totală = 1110,5 mp;

– parcare = 250 mp;

– trotuar = 97 mp;

– bordură mare = 97 ml;

– uzură = 140 t;

– locuri de parcare = 30.

Date tehnice parc:

– alei cu pavaj = 440 mp;

– bordură mare = 1755 ml;

– bordură mică = 403 ml;

– elemente de treaptă = 36 m.