Scădere ușoară a ratei de infectare în municipiul Suceava unde sunt 872 de cazuri în evoluție. Rata de infectare în Pojorâta a scăzut sub 9 cazuri la mia de locuitori

În județul Suceava sunt, duminică, 3.185 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, cele mai multe, 872, în municipiul Suceava unde rata de infectare a coborât la 6,82 cazuri la mie față de 6,9 cazuri la mie cât se era sâmbătă. În municipiul Suceava sâmbătă erau în evoluție 810 cazuri de Covid-19.

În Pojorâta, unde sâmbătă rata de infectare era 11,07 aceasta a coborât duminică la 8,72.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 1 nu are niciun caz în evoluție, 2 au câte un caz în evoluție, 13 au sub cinci cazuri în evoluție, 27 au sub zece cazuri în evoluție iar 71 au peste zece cazuri în evoluție.

Duminică se află în carantină în județ 2096 persoane, 92 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare, în afara celor aflate în spital se află 3140 persoane, din care 203 intrate în ultimele 24 de ore.

Numărul total de persoane testate până în prezent în județ este de 388.098, iar în ultimele 24 de ore au fost testate 703 persoane.