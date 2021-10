Primarul Ion Lungu anunță că înființează Organizația de Management a Destinației turistice Suceava până la jumătatea anului viitor: Turiștii să fie atrași să vină, iar localnicii să simtă beneficiile că trăiesc într-un oraș turistic

„Dincolo de investiții și strategii, turismul românesc are nevoie de îmbunătățirea serviciilor și de promovare. Până când nu vom înțelege că fiecare experiență sub așteptări a unui turist, fie român sau străin, atrage pierderi de 10 ori mai mari decât cele imediat cuantificabile, totul este doar muncă în zadar. Doar experiențele pozitive devin promovabile și se va putea vorbi despre sustenabilitate și predictibilitate în turism. Exact același lucru este valabil și pentru sistemul privat de sănătate”, a susținut Dan Doroftei, director executiv al Enayati Medical City și unul dintre moderatorii celei de-a 4-a dezbatere publică cu tema „Turismul românesc: Între impas și oportunitate” organizată la Cetatea de Scaun a lui Ștefan cel Mare de la Suceava, de către CONAF, Alianța pentru Turism și Federația Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est.

Evenimentul a reunit mediul de afaceri din turismul local și regional, factori de decizie de la nivel local, regional și național, asociații cu profil turistic, organizații inițiatoare ale proiectului și alte organizații patronale ale mediului de afaceri din România, cu scopul de a analiza și căuta soluțiile de sprijinire și relansare a turismului românesc.

Moderatorii evenimentului au fost Cristina Chiriac, președintă CONAF și Dan Doroftei, director executiv Enayati Medical City, iar în calitate de speakeri au participat: Liliana Agheorghicesei, președintă Federația Femeilor de Afaceri din Regiunea de Nord-Est și prim-vicepreședintă CONAF, Dragoș Anastasiu, președinte al Alianței pentru Turism, Daniel Prorociuc, subprefectul județului Suceava, Ion Lungu, primarul Municipiului Suceava, Marius Vasile Rîpan, viceprimar al Municipiului Vatra Dornei, Mihăiță Negură, primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Lucian Marinescu, membru în boardul Federației Industriei Hoteliere din România, Vasile Asandei, director general al Agenției pentru dezvoltarea Regionala Nord-Est, Mihai-Liviu Moraru, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Monica David, specialist PR, Marketing și Comunicare – Asociația Ecoturism Țara Dornelor, Preot Gelu Hritcan, director al Departamentului Pelerinaje în cadrul Arhiepiscopiei Suceva și Rădăuților, Doina Iacoban, președinte al Asociației GAL Sucevița-Putna.

Printre temele abordate, a fost și aceea de a reglementa funcționarea Organizațiilor de Management a Destinațiilor, susținută de Ion Lungu, primar al Municipiului Suceava.

„Ne-am propus ca până în iunie 2022 să avem la Suceava un OMD funcțional pentru că suntem conștienți de importanța acestui vehicul în ceea ce însemnă promovarea și dezvoltarea turismului în zonă. Ne dorim un management integrat al destinațiilor turistice, care să se facă profesionist și în care industria să fie aproape de autoritatea locală în organizarea, dezvoltarea și promovarea turismului din destinație. OMD-ul va asigura sustenabilitatea și va permite alocarea unui buget corespunzător pentru promovare și organizare, astfel încât turiștii să fie atrași să vină într-o destinație din țara noastră, operatorii să fie mulțumiți de atractivitatea destinației, iar populația locală să simtă beneficiile apartenenței vieții într-o destinație turistică”, a spus Ion Lungu.

La rândul său, Liliana Agheorghicesei – antreprenor, președintă a Federației Femeilor de Afaceri din regiunea Nord-Est și prim-vicepreședintă CONAF, a declarat:

„Bucovina este o destinație turistică de top a României. Dezbaterea publică de la Suceava a adus față în față antreprenori și factori de decizie, într-un dialog constructiv din care s-au desprins măsuri și soluții care pot contribui activ la susținerea acestui sector economic grav afectat de pandemie.”

Numeroase țări ale lumii demonstrează că turismul contribuie la creșterea și dezvoltarea economiei lor naționale. Turismul reprezintă un pilon important de creștere economică prin crearea de locuri de muncă și prin contribuția la PIB, prin construirea și consolidarea unei identități de imagine, a unei notorietăți în mentalul colectiv și prin construcția unei mărci de țară, care atestă ineditul și calitatea destinației.

Proiectul „Turismul românesc: Între impas și oportunitate” va continua în noiembrie la Cluj și în decembrie la București, cu respectarea normelor în vigoare. Demersul vine în sprijinul operatorilor din turism şi servicii conexe, în vederea identificării de soluţii la problemele cu care aceştia se confruntă şi cu scopul poziţionării turismului românesc pe axa de dezvoltare sustenabilă. Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin subliniază că a iniţiat acest proiect naţional în contextul în care turismul, lovit crunt de criza coronavirus, caută soluţii pentru revenirea la normalitate.

