Peste 340.000 de pasageri pe Aeroportul Suceava în 2021, aproape dublu față de 2020. Vicepreședintele CJ Suceava Cristinel Crețu: S-a reușit recuperarea a peste 80 la sută din traficul din anul pre-pandemic 2019

În anul 2021 Aeroportul Suceava a procesat 346.697 de pasageri, un număr aproape dublu față de anul 2020, reușind să recupereze în acest an pandemic peste 80 la sută din traficul din anul 2019, ultimul an dinaintea pandemiei cu noul coronavirus.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Cristinel Crețu, responsabil cu activitatea tehnică din cadrul Consiliului Județean Suceava, a declarat pentru News Bucovina că în anul 2021 au fost procesați pe Aeroportul Suceava un număr de 346.697 de pasageri.

El a spus că este o creștere de 83 la sută față de anul 2020 când au fost procesați 189.199 de pasageri și cu 19 la sută mai puțin față de anul 2019, când au fost procesați pe aeroportul sucevean 430.123 de pasageri.

„Anul 2021 a fost din punct de vedere al traficului de pasageri pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava un an în care am recuperat peste 80 la sută din traficul de pasageri înregistrat înainte de pandemie. Deși a fost tot un an cu restricții generate de pandemie, ca urmare a creșterii numărului de destinații, dar și al numărului de operatori, s-a reușit această recuperare. Aeroportul Suceava oferă servicii bune și sigure pentru pasageri și sperăm ca anul 2022 să fie unul în care vom depăși traficul de pasageri dinainte de pandemie”, a spus vicepreședintele CJ Suceava Cristinel Crețu.

El a reamintit că pentru pierderile suferite de Aeroportul Suceava în anii 2020 și 2021 din cauza crizei pandemice, Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ultima ședință din anul 2021 o rectificare bugetară cu 3,6 milioane de lei, fonduri care au fost primite de la Guvern.

„Aeroportul Suceava rămâne pentru noi și în 2022 ca prioritate de investiții și dorim să fie reluate cât de repede lucrările pentru finalizarea noului terminal, dar avem în vedere și derularea unor noi investiții în modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, dar și în creșterea spațiilor de parcare”, a spus vicepreședintele CJ Suceava.

Mai mult, Cristinel Crețu a subliniat că vor fi și în acest an discuții cu operatorii aerieni pentru deschiderea de noi rute de pe Aeroportul Suceava spre destinații europene.