Medalii de aur și argint obținute de echipe de cercetare ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a USV la EUROINVENT 2022

În perioada 26-28 mai 2022, s-a desfășurat ediția a XIV-a a European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2022, care a promovat peste 500 de invenții şi proiecte de cercetare, cu autori din peste 20 de țări, precum: Polonia, Canada, China, Croația, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea, Malaysia, Maroc, R. Moldova, Filipine, Singapore, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii etc.

Lista participanţilor naţionali include universităţi şi institute de cercetare consacrate, care, de-a lungul celor două zile de evaluare, si-au prezentat cele mai bune produse și invenții. Juriul internaţional a fost coordonat de Mohd Mustafa Al Bakri ABDULLAH, de la Universitatea Perlis din Malaysia, şi Ljiljana PEDISIC, preşedintele Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia.

La această ediție a EUROINVENT, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava a obținut, prin colectivele de cercetare din cadrul Laboratorului Inventransfer, formate din cadre didactice, cercetători și studenți doctoranzi și postdoctoranzi, 2 medalii de aur și 2 medalii de argint, după cum urmează:

– Medalia de aur pentru invenția Extension device for the diagnosis of conductive charging systems, autori: Ciprian BEJENAR, Marian BEJENAR, Mihai DIMIAN, Laurențiu-Dan MILICI, Mariana-Rodica MILICI, Ciprian AFANASOV, Constantin UNGUREANU, Mihaela PAVĂL,

– Medalia de aur pentru invenția Electrical network fault signaling device, autori: Ovidiu Magdin ŢANŢA, Mihaela PAVĂL, Laurențiu-Dan MILICI, Oana Vasilica GROSU, Eusebiu TOADER, Pavel ATĂNĂSOAE, Valentin POPA,

– Medalia de argint pentru invenția Method for selective switching, autori: Ciprian BEJENAR, Laurențiu-Dan MILICI, Constantin FILOTE, Mihai RAȚĂ, Ciprian AFANASOV, Elena-Daniela LUPU, Valentin VLAD, Constantin UNGUREANU,

– Medalia de argint pentru invenția Motion control system, autori: TOADER Eusebiu, MILICI Mariana Rodica, PAVĂL Mihaela, NIȚAN Ilie, BEJENAR Ciprian, UNGUREANU Constantin, LUPU Elena Daniela

În cadrul ceremoniei de premiere, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit premiul special din partea Asociației Inventatorilor din Croația, pentru contribuția remarcabilă în domeniul inventicii, promovată la nivel internațional.

Printre universitățile și instituțiile de cercetare care au acordat premii inventatorilor de la universitatea suceveană se numără și Universitatea Politehnica din București, Universitatea din Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, ICPE SA București și AGEPI Chișinău.

„Lucrările cu care facultatea noastră a participat în acest an la EuroInvent se referă la două domenii prioritare pentru economiile lumii: automobilul electric și transportul energiei electrice”, a declarat dr. ing. Constantin Ungureanu, membru al delegației USV la manifestare, inventator și membru al juriului internațional.