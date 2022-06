28 de sucevence au fost trimise în judecată pentru că au încasat ilegal indemnizații pentru creșterea copilului. Paguba produsă statului este de aproape 1,4 milioane de lei

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui număr de 28 de inculpate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, uz de fals (înscrisuri sub semnătură privată și înscrisuri oficiale), participație improprie la fals intelectual, complicitate la înșelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, participație improprie la înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, cele 28 de femei, în perioada 2016-2021, au indus în eroare Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, pretinzând că ar fi îndeplinit condițiile de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului.

Acestea au reuși să obțină acest venit prin mijloace frauduloase, folosind adeverințe de venit falsificate emise de două societăţi comerciale și adeverințe privind îndeplinirea stagiului de cotizare emise de Casa Județeană de Pensii Suceava, cunoscând că nu atestă împrejurări corespunzătoare adevărului.

Prin depunerea declaraţiilor de venit către organul fiscal, cele 28 de sucevence au determinat pe funcţionarii publici din cadrul Casei Județene de Pensii Suceava, să comită, fără vinovăție, infracțiunea de fals intelectual, prin emiterea de adeverințe privind stagiul de cotizare al celor 28 de inculpate cu date care nu corespund adevărului.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin activitatea infracţională a inculpatelor este de 1.397.009 lei.

În cauză s-au aplicat măsuri asigurătorii privind sechestrul asupra unor bunuri imobile cu valoarea estimativă de 38.000 euro, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul reparării pagubei produse prin infracțiune, până la concurența sumei de 1.397.009 lei.

Parchetul Judecătoriei Suceava menționează că în data de 22.09.2021, pe numele a două dintre inculpate a fost luată măsura preventivă a reţinerii, pentru 24 de ore, ulterior faţă de acestea fiind instituită măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.