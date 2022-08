Peste 4.300 de iubitori ai rock-ului au fost la festivalul Cetatea de Rock a Sucevei

Muzeul Național al Bucovinei a organizat în perioada 19 – 20 august 2022 prima ediție a festivalului Cetatea de Rock a Sucevei.

Potrivit sursei citate, la spectacole au asistat 4306 iubitori de rock, care au cântat și s-au bucurat alături de formațiile ce au prestat pe scenă: CITRIX, E-AN-NA, E.M.I.L, MARCO MENDOZA, OLD BREW MOB,URMA, ROBIN AND THE BACKSTABBERS și VIȚA DE VIE.

Muzeul Național al Bucovinei a transmis mulțumiri tuturor celor care au făcut ca, atât Festivalul de Artă medievală Ștefan cel Mare cât și Cetatea de Rock a Sucevei, să se desfășoare în condiții de siguranță: Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, Poliția Locală a Municipiului Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, Poliția Municipiului Suceava.

„Nu în ultimul rând, mulțumim publicului care este alături de noi la toate evenimentele organizate”, a transmis Muzeul Național a Bucovinei.