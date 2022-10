Ion Lungu se recunoaște depășit de problema ciorilor din oraș: Se pare că trebuie să conviețuim cu ele. Altă soluție nu avem

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a recunoscut, miercuri, că nu are nicio soluție pentru soluționarea problemei ciorilor din oraș.

„Ne luptăm cu morile de vânt. Știți foarte bine că am încercat. Le-am distrus cuiburile, am instalat aparate acustice să le speriem, dar rezultate: zero. Asta e. Se pare că trebuie să conviețuim cu ele. Altă soluție nu avem. Ați văzut că dacă vrei să faci altceva ți se face dosar penal. E delicat”, a spus Lungu.

El a subliniat că este o situație care îl depășește ca primar.

„Am încercat toate variantele. A ieșit domnul Onofrei când era prefect cu pușca. Le-a împușcat, le-am tăiat crengile, le-am distrus cuiburile, le-am pus semnale acustice. Am văzut că dacă moare o cioară riști să ai dosar penal. Trebuie modificată și legislația. Trebuie un efort la nivel național, la nivel guvernamental. Un rol important trebuie să-l aibă aici Direcția Sanitar-Veterinară. Nu pot eu. Ca primar vă spun că ne luptăm cu morile de vânt”, a spus Ion Lungu.