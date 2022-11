Ion Lungu nu-i prea crede pe sucevenii ce spun că sunt amendați tocmai când plătesc parcarea: E un pretext! De ce nu au plătit până atunci?

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că situațiile sesizate de mai mulți suceveni că ar fi fost amendați de polițiști locali pentru neplata parcării exact când se aflau la parcometru le-a discutat cu cei responsabili și consideră că angajații trebuie să fie mai abili, dar că locul de parcare trebuie plătit.

Lungu a spus că cei care reclamă că au fost amendați când erau la parcomat cu intenția de a plăti au ajuns și până la el cu problema sesizată.

„Coincidența ar fi prea mare. Eu nu cred în amenzi, nu sunt adeptul amenzilor. Aceste discuții au ajuns și la mine. L-am chemat pe domnul Doroftei (directorul Poliției Locale Suceava n.r.) pe care îl apreciez foarte mult. A fost viceprimar, a fost prefect, am cu cine vorbi și la partea cu parcări cu domnul viceprimar Harșovschi. Da, trebuie mai multă abilitate”, a arătat primarul.

El a spus că mulți dintre reclamanți vin cu pretexte pentru situația în care au fost găsiți fără să achite parcarea.

„Mulți oameni vin cu un pretext: <<Chiar acum plăteam…>> De ce n-au plătit până atunci? În fine. Trebuie să fim și noi mai abili, dar trebuie să înțeleagă că trebuie plătite locurile de parcare. Așa e în toată lumea civilizată”, a declarat Lungu.

El și-a amintit că aflându-se într-o delegație în străinătate și-a găsit mașina blocată.

„Am pățit când am mers în străinătate într-o delegație oficială și ne-am dus să vizităm nu știu ce obiectiv și când am venit mașina era blocată. Nu se discută. Au trecut cinci minute și mașina era blocată. Am pierdut jumătate de zi ca să ne dea mașina la dispoziție”, a precizat Lungu.

Primarul a recunoscut că angajații care se ocupă de parcări trebuie să fie mai abili, dar a subliniat că parcarea mașinii trebuie plătită.