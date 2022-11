Poliţiştii suceveni au prezentat elevilor Școlii „Miron Costin” principalele reguli de care trebuie să ţină cont atunci când utilizează reţelele de socializare

În perioada 07 – 11.11.2022 la Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Suceava s-au desfășurat activități de prevenire și informare în cadrul proiectului ,,Fii isteț pe Internet – program de intervenție în mediul online”.

Coordonatorii activităților au fost director prof. Moraru Dumitru, director adjunct, prof. Gulei Ancuța Nadia, consilierul educativ, prof. Adrobotoaei Elena și prof. Ștefură Anna.

La activitățile de prevenire au participat polițiștii din cadrul Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Suceava care au desfășurat dezbateri cu privire la mecanismele de protecție personală în mediul on-line, prevenirea violenței cibernetice, a bullyingului și cyberbullyingului în școală, protecția datelor cu caracter personal, comunicarea pozitivă online, protecția adreselor de e-mail și a informațiilor distribuite.

La activități au participat 163 de elevi din clasele a III-a A, a IV-a B, a V-A , a V-a B, a VI-a B, a VI-a C, împreună cu profesorii: Gherasim Gabriela, Ștefură Anna, Buțerchi Rodica, Brînzei Irina, Apetrea Gabriela, Baban Brîndușa, Caliniuc Adriana, Boghian Stela.

Polițiștii au desfășurat nu doar activități teoretice și de informare, ci și activități interactive prin angrenarea elevilor în jocuri cu caracter preventiv prin folosirea unor platforme special concepute pentru deprinderea unor abilități preventive și conștientizarea unor pericole din mediul on-line.

De altfel, toți elevii și profesorii sunt invitați să utilizeze acest quiz, disponibil la adresa https://kids.sigurantaonline.ro/, pentru a-și testa cunoștințele despre pericolele din mediul online și pentru a dobândi informațiile necesare protecției pe internet.

În cadrul întâlnirilor, poliţiştii, ajutaţi de elevi, au identificat împreună avantajele şi dezavantajele/riscurile utilizării internetului şi infracţiunile la care pot fi victime prin intermediul acestuia, cu accent pe traficul de persoane sau pornografia infantilă.

De asemenea, poliţiştii le-au prezentat elevilor principalele reguli de care trebuie să ţină cont atunci când utilizează reţelele de socializare. Atunci când navighezi pe internet, fii atent la cei care îţi cer informaţii personale! Nu le oferi informaţii despre tine şi familia ta (vârsta, adresa, numărul de telefon, şcoala la care înveţi, locul de muncă al părinţilor tăi); Atunci când foloseşti reţelele de socializare, este recomandat să acceptaţi cererile de prietenie doar dacă ştii dinainte cine este în spatele acestora; Dacă vrei să te întâlneşti cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe internet, anunţă-ţi înainte părinţii! Oamenii pot fi total diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe internet şi astfel poţi deveni victimă a traficului de persoane sau a altor întâmplări tragice;

Parolele conturilor tale sunt secrete şi îţi aparţin. Nu le dai nimănui, nici măcar cunoştinţelor; Nu posta pe internet fotografii cu tine în ipostaze indecente; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, pentru a-ţi face rău, ţie sau celor apropiaţi”.

Importanţa utilizării programelor antivirus complete şi actualizate, inclusiv pe dispozitive precum smartphone sau tabletă, a constituit un alt subiect important al discuţiilor. Elevilor li s-a reamintit faptul că nu trebuie să acceseze link-uri suspecte. Când folosesc programe de mesagerie instant sau când primesc un e-mail, ei nu trebuie să acceseze link-ul direct din aceste programe, decât dacă mesajul sau e-mailul vine de la cineva cunoscut.

Astfel de activități interactive cu elevii vor continua și în perioada următoare, siguranța elevilor la școală, acasă, pe stradă dar și în mediul on-line fiind o prioritate a Poliție Române.