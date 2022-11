Schimb de replici Harșovschi-Cușnir după ce viceprimarul a spus că sucevenii trebuie să învețe să treacă sistemul cu taxatoare la automatele TPL. Cușnir: Ați ținut TPL în Comuna Primitivă și tot sucevenii sunt de vină? Harșovschi: Este un proiect european câștigat și implementat

Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi și-a exprimat, miercuri, în ședința Consiliului Local nemulțumirea că după 21 de zile de la introducerea sistemului de e-ticketing doar circa 30 la sută dintre bilete au fost cumpărate de la automatele instalate, iar majoritatea au preferat să le cumpere de la taxatoare.

El a spus că în perioada 1-21 noiembrie prin e-ticketing s-au cumpărat bilete de circa 385.000 de lei, care pare o sumă mare, dar nu e.

„Trebuie în continuare să lucrăm cu mentalitatea sucevenilor pentru a trece de la sistemul clasic cu taxatoare la e-ticketing”, a spus viceprimarul.

El a adăugat că un lucru care nu îl bucură este că după 21 de zile s-au vândut la taxatoare bilete în valoare de 716.000 de lei.

„Lumea încă este comodă, poate nici nu știe foarte bine, dar avem mesaj audio în autobuze în care se transmite clar că din luna noiembrie sistemul de e-ticketing e funcțional, iar călătorii au obligația de a lua tichetul de călătorie din stațiile prevăzute cu automate. Sunt comozi și preferă sistemul clasic cu taxatoare”, a spus Harșovschi.

El a mai declarat că se va anunța că atunci când călătorul se urcă în autobuz biletul este 5 lei dacă nu e cumpărat din automatul din stație sau prin aplicația Suceava-Pass care va fi funcțională în jurul datei de 1 decembrie.

„Trebuie să înțeleagă că sistemul de e-ticketing e viitorul, iar acel sistem de comoditate în care cumperi biletul de la taxatoare va dispărea”, a spus viceprimarul.

El a adăugat că din luna decembrie se va anunța acustic în mijloacele de transport în comun că dacă urcă în autobuz fără bilet cumpărat de la automate vor trebui să plătească cinci lei în autobuz.

Liderului grupului PSD din Consiliul Local, consilierul Dan Ioan Cușnir i-a transmis însă viceprimarului că în ceea ce privește sistemul de e-ticketing nu e vorba de schimbat mentalitatea sucevenilor, ci a celor care conduc orașul.

„Spuneți că lumea este comodă și trebuie să lucrăm la mentalitatea sucevenilor când de fapt, trebuie să lucrați la mentalitatea dumneavoastră, cei care ați ținut TPL-ul în Comuna Primitivă ani de zile. Suceava era ultimul oraș din România în care se mai vorbea de taxatoare. Ați descoperit acum ceea ce fac alții de ani de zile. În Iași de opt ani sunt automate de bilete și ați descoperit în 2022 în Suceava lucrul acesta, dar sucevenii sunt de vină. Voi i-ați ținut în Comuna Primitivă și tot ei sunt de vină”, a spus Cușnir.

El a mai spus că toată lumea râde de stațiile de autobuz.

„Când plouă, stau săracii suceveni pe sub blocuri, pe sub balcoane. Vi s-a atras atenția că sunt prea mici, că nu încap decât două locuri și ați răspuns că așa-s frumoase și așa trebuie să fie. Tot sucevenii sunt de vină că trebuie să se ascundă pe sub blocuri când plouă? La mentalitatea lor trebuie lucrat sau la mentalitatea dumneavoastră?”, a spus consilierul PSD.

Lucian Harșovschi i-a transmis că nu e campanie electorală și că lucrurile sunt destul de clare.

„Vorbim de un proiect european care a fost scris de colegii mei de la Proiecte Europene și care a fost câștigat și este implementat”, a precizat viceprimarul.

Lucian Harșovschi i-a transmis lui Cușnir să prezinte un proiect care a fost scris de el și aprobat de Consiliul Local pentru că altfel e vorba doar de gargară în Consiliul Local.

Cușnir a răspuns că are mai multe proiecte care au fost respinse, inclusiv introducerea transparenței în comisia de urbanism sau înființarea unei comisii de estetică.