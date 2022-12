VIDEO//Poliția Suceava a făcut cea mai mare captură de materiale pirotehnice din ultimii ani: Doi suceveni au fost reținuți și apoi plasați sub control judiciar. Cinci percheziții și peste 8 tone de materiale pirotehnice confiscate

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



După ce în perioada 24 – 26.11.2022 polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase – IPJ Suceava au documentat activitatea infracțională a unor persoane cu preocupări în sfera achiziționării, depozitării, transportului și comercializării ilegale de materiale pirotehnice și au confiscat peste o tonă de materiale pirotehnice, în perioada 29 – 30.11.2022 polițiștii au continuat verificările pentru identificarea locațiilor în care sunt depozitate și comercializate ilegal materiale pirotehnice, reușind confiscarea unei alte cantități record de peste 8 tone de materiale pirotehnice.

Astfel, în data de 29.11.2022, polițiștii din cadrul IPJ Suceava – Serviciul Arme Explozivi Substanțe Periculoase și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat controale și verificări pe raza municipiului Suceava în vederea depistării persoanele neautorizate care dețin și comercializează articole pirotehnice.

În baza informațiilor obținute, polițiștii au identificat pe Calea Unirii din Suceava un autotren prevăzut cu remorcă, aparținând unei societăți comerciale administrată de un bărbat de 47 ani, în interiorul acestuia fiind identificate mai multe articole pirotehnice. În urma activităților investigative au fost obținute date conform cărora bărbatul ar achiziționa din afara țării, articole pirotehnice supuse autorizării, pe care le-ar comercializa fără drept pe raza municipiului Suceava.

Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că acesta ar avea ca locație de depozitare a articolelor pirotehnice un container metalic, amplasat pe raza municipiului Suceava.

La aceeași dată, la propunerea organelor de cercetare ale poliției judiciare, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au solicitat instanței competente încuviințarea efectuării percheziției asupra containerului, iar în urma admiterii cererii la data de 29.11.2022, a fost pus în aplicare mandatul de percheziție, ocazie cu care a fost descoperită cantitatea de 2.852 kg de articole pirotehnice, respectiv 2495 kg articole pirotehnice din categoria P1 și 357 kg articole pirotehnice din categoria F2.

Ulterior punerii in aplicare a mandatului de perchezitie în baza datelor si informațiilor obținute, s-a solicitat din nou instanței de judecată emiterea a încă patru mandate de percheziție în locații de pe raza municipiului Suceava, care au fost puse in aplicare in data de 30.11.2022, fiind identificată cantitatea de 5416 kg de articole pirotehnice, respectiv 194 kg articole pirotehnice din categoria P1, 192 kg articole pirotehnice din categoria F1, 2453 kg articole pirotehnice din categoria F2, 1041 kg articole pirotehnice din categoria F3 și 1536 kg articole pirotehnice din categoria F4.

Față de două persoane bănuite de comiterea faptelor s-a dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore, urmată de măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările în acest caz sunt continuate în vederea tragerii la răspundere a persoanelor implicate, sub aspectul comiterii infracţiunii de „orice operațiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept”, faptă prevăzută de art. 37, alin. 1, lit. a din Lg. 126/1995 R și „contrabandă calificată” faptă prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006,privind Codul Vamal care urmează a fi soluţionat procedural, prin unitatea de parchet competentă.

Cantitatea totală de articolele pirotehnice, respectiv 8.268 kg a fost indisponibilizată, urmând a fi supuse unei constatări criminalistice.

Reamintim că la data de 21 noiembrie 2022, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în colaborare cu cei ai Direcției de Ordine Publică, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Poliție Transporturi, Direcției Rutiere și Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, au declanşat acţiunea naţională „FOC DE ARTIFICII 2022-2023”.

Aceasta are ca în scop creşterea siguranței cetăţeanului, prin activităţile de prevenire, identificare şi combatere a evenimentelor negative, generate de nerespectarea prevederilor legale, care reglementează operațiunile cu articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2022/2023.

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite şi verificarea tuturor aspectelor prevăzute şi sancţionate de legislaţia incidentă în acest domeniu, polițiștii cooperează nemijlocit cu specialişti din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale – inspectoratele teritoriale de muncă și Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Acţiunile au în vedere modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei în vigoare de către societăţile comerciale autorizate, care desfăşoară operaţiuni cu articole pirotehnice, precum şi identificarea persoanelor fizice și juridice neautorizate, care comercializează ambulant articole pirotehnice, în vederea sancţionării acestora conform prevederilor legale.

Astfel, în perioada 21 noiembrie – 1 decembrie a.c., au fost efectuate 276 de controale în complexe, piețe și alte obiective și 19 percheziții.

De asemenea, au fost controlate 122 de persoane fizice și juridice autorizate, iar 98 de persoane fizice și juridice neautorizate au fost identificate.

Totodată, au fost constatate 103 infracțiuni, ce sunt cercetate în 83 de dosare penale, de comiterea cărora sunt bănuite 101 persoane.

Au fost aplicate 17 contravenții, în valoare de 25.500 de lei și indisponibilizate, în vederea confiscării, 19.267 de kilograme de articole pirotehnice, din categoriile F1, F2, F3, F4 și P1, în valoare de 1.593.340 de lei.

Polițiștii suceveni vin cu o serie de recomandări pentru cei care vor să folosească petarde și artificii. Conform legislației în vigoare, „este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului.”

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

Polițiștii mai amintesc că nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze.

d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaiei rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri.

Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Ce riscă cei care nu respectă legea:

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

În vederea prevenirii producerii unor evenimente negative, a sancţionării persoanelor care în scopul obţinerii unor venituri facile prin care se eludează legea pun în pericol sănătatea şi integritatea corporală a copiilor noştri, poliţia suceveană doreşte implicarea activă a tuturor cetăţenilor şi sesizarea organelor de poliţie a faptelor ce pot constitui ilegalităţi la regimul articolelor pirotehnice.