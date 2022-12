Nouă suceveni au ajuns în arest pentru s-au încăierat în urma unor scandaluri. Poliția Suceava: Toleranță zero față de cei care pun în pericol ordinea și liniștea publică

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Toleranță Zero față de cei care încalcă și desconsideră legea prin acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, dar și prin săvârșirea de infracțiuni indiferent de natura acestora, este mesajul transmis, sâmbătă, de Poliția Județeană Suceava.

Potrivit sursei citate, polițiștii au acționat cu fermitate și operativitate și în cazul unor scandaluri produse în cursul zilelor trecute pe raza orașului Dolhasca și a localității Slatina, fiind documentată activitatea infracțională a mai multor persoane care au ajuns în arestul IPJ Suceava, fiind reținute pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Astfel, nou persoane care au provocat scandal și au participat la încăierari, tulburând ordinea și liniștea publică au ajuns ieri în arestul IPJ Suceava, urmând să fie prezentate unităților de parchet competente pentru dispunerea unor măsuri procesual – penale.

Poliția Suceava arată că în data de 4 decembrie, la orele 12:48 Poliția Orașului Dolhasca a fost sesizată prin 112 de o femeie cu privire la faptul că pe raza localității Gulia, Oraș Dolhasca este un scandal în desfășurare și mai multe persoane au fost lovite .

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au stabilit că în jurul orei 12:15, a existat un conflict spontan pe raza satului Gulia, între doi minori sub 14 ani, ocazie cu care unul dintre minori s-a deplasat la locuința tatălui, ocazie cu care s-a plâns că a fost agresat de alt minor.

Din primele date s-a stabilit că mai mulți membri ai familiei unuia dintre minori s-au deplasat la cealaltă familie, pătrunzând în curtea locuinței, izbucnind un conflict în cadrul căruia s-au agresat reciproc.

A fost solicitat sprijin și din partea Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ Suceava, conflictul fiind aplanat.

În urma investigării tehnico-științifice a locului faptei (curțile locuințelor celor două familii), au fost identificate și ridicate pentru cercetări mai multe obiecte contondente, utilizate în cadrul agresiunilor. Urmare a leziunilor suferite, 11 persoane au primit îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii Poliției orașului Dolhasca cu sprijinul Serviciului Investigații Criminale, au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „încăierare”, faptă prev. şi ped. de art. 198 alin. 1 din C. pen., „violare de domiciliu”, faptă prev. şi ped. de art. 224 alin. 1 şi 2 din C. pen. şi „tulburarea ordinii şi liniştii publice”, faptă prev. şi ped. de art. 371 din C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. şi art. 77 lit. a din C. pen., documentându-se activitatea infracțională și participațiile penale ale tuturor persoanelor implicate în incident.

Față de 5 bărbați implicați în incident, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore aceștia fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava. Cercetările sunt continuate de către Poliția orașului Dolhasca, cu sprijinul Serviciului Investigații Criminale.

Polițiștii au acționat cu fermitate și în cazul unui incident din data de 08.12.2022, orele 18:30, când Secția de Poliție Rurală nr.7 Mălini a fost sesizată prin intermediul 112 de către un bărbat din Slatina cu privire la faptul că pe raza satului Slatina, are loc o agresiune.

La fața locului a fost identificat un bărbat din Slatina, care a declarat polițiștilor faptul că în timp ce se deplasa pe drumul județean D.J.209 A Slatina către domiciliu, la ieșirea dintr-un bar ar fi fost agresat de către mai multe persoane.

În timp ce polițiștii discutau cu victima, încercând să identifice și potențiali martori ai evenimentului, pentru a stabili cu exactitate cele întâmplate, și-au făcut apariția două autoturisme din care au coborât mai multe persoane, care anterior l-ar fi agresat pe reclamant și care au început să-i adreseze amenințări, având un comportament incisiv și recalcitrant.

Polițiștii au efectuat somație verbală cu privire la posibilitatea folosirii armamentului din dotare. A fost solicitat sprijin suplimentar al patrulelor din zonă dar și din partea luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ Suceava, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările în cauză au fost continuate de către polițișltii Poliției Muncipiului Fălticeni, fiind documentată activitatea infracțională și administrat material probator, iar la data de 09.12.2022 s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 ore a 4 bărbați implicați, cu vârste cuprinse între 24 și 39 ani, toți din comuna Slatina.

Cei patru suspecți au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

„Poliţiştii au atras în nenumărate rânduri atenţia că nu tolerează comportamente de tip antisocial cu componentă violentă de natură a induce sentimentul de insecuritate civică şi vor da dovadă de fermitate maximă în aplicarea legii, astfel încât cetăţenii să perceapă comunitatea suceveană ca fiind una sigură şi civilizată”, a mai transmis Poliția Suceava.