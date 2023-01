Preot sucevean acuzat că se folosește de pomelnice pentru a afla cine l-a reclamat superiorilor

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a dispus verificarea unor acuzații aduse de un enoriaș în legătură cu preotul din parohia sa acuzat că nu se implică prea mult în bunul mers al treburilor din parohia din sat și că acesta chiar s-ar folosi de pomelnice pentru a compara scrisul de pe acestea cu scrisoarea care a fost trimisă superiorilor.

Petentul a arătat că a fost bucuros când a aflat că ar urma să fie fixată o taxă unică pentru slujba de înmormântare în condițiile în care într-o localitate unde preotul este de mai mulți ani taxa a ajuns la valori mari deși oamenii își duc zilele de pe o zi pe alta, iar biserica e mai mereu goală, deoarece nu au posibilitatea de a plăti nici măcar 10 lei pentru un pomelnic.

„Mai nou, o mână de oameni încearcă să ridice un prăznicar, merg prin sat, adună bani, doar că să își poată crea condiții conforme anului în care trăim. Totul bine și frumos! Inițiativa este lăudabilă, doar că din această ecuație lipsește preotul. Dânsul nu se implică. Motivele el le știe”, a arătat petentul.

Mai mult acesta spune că biserica are și câteva hectare de teren, atâtea câte au mai rămas, deoarece de-a lungul vremii, cu avizul consiliului parohial, sau de la sine putere au fost schimbate, iar cele care au mai rămas se arendează, dar ce sume sau foloase nu știe nimeni, dar că se aude că sumele nu sunt de neglijat.

„Bine ar fi ca aceste sume să fie cât mai mari și să se regăsească în visteria bisericii, doar că al nostru preot spune că acei bani sunt pentru ….., însă, după umila mea părere cred că mai presus de …… este interesul Bisericii, ori aici Biserica are un interes”, a mai scris enoriașul care a adăugat că atunci când i s-a solicitat să acorde și preotul o parte din subvenția pe care o primește pe cele 10 ha de teren precum și din arenda pentru anul 2022, nu a dorit să o facă.

„Domnia sa a spus că va contribui și el cu o sumă în schimbul lemnelor de care are parte Biserica an de an. Lemne pe care, ani la rând, domnia sa le-a adăpostit în magazia personală, iar enoriașii, atâția câți mai merg la Sfânta Biserica zgribulesc de frig. Poate și de asta slujbele sunt și mai scurte. Părintele se îngrijește de sănătatea lor și îi trimite acasă mai devreme”, a mai arătat acesta.

Totodată, el arată că pictura din biserică a fost refăcută, pe cheltuiala enoriașilor, când a fost achiziționat 3,5 mc material lemnos pentru schele, după care a fost depozitat în podul prăznicarului, de unde s-a evaporat.

„Nimeni nu știe nimic și nu face nimic. Întreb retoric: oare de ce? Mai nou, un alt enoriaș, spune preotul, sătul de toate câte sunt, nu a mai răbdat și ar fi trimis o carte către cei mai de sus în care ar fi povestit ce și cum, scrisoare care a ajuns în mâinile sale, și din acel moment cei care mergem la Sfânta Biserică suntem des amenințați că „va analiza el scrisul din scrisoare cu cel de pe pomelnice și îi va arăta el”. În mai multe rânduri a declarat că „este sătul până peste cap” și „că îi este greață” de enoriași, ori vin cu întrebarea: de ce nu se dă la o parte? De ce nu lasă pe altul? Sunt atâția preoți tineri, sub oblăduirea cărora bisericile și comunitățile înfloresc, la slujbele cărora nu ai unde arunca un ac, pe când aici, bate vântul. Și mai revoltător este faptul că atunci când familia unui enoriaș bănuit că ar fi scris plângerea, a trecut prin momente dificile, domnia sa ar fi declarat „Ați văzut ce a pățit X pentru că mi-a făcut plângere”. Această atitudine este una jignitoare pentru un om de rând, darămite pentru o față bisericească!”, a arătat enoriașul.

Acesta i-a transmis IPS Calinic să le înțeleagă necazul și durerea mai ales că preotul trebuie să fie alături de enoriașii săi și nu împotriva lor.

În răspuns, IPS Calinic spune că sesizarea a fost trimisă către sectorul de resort pentru verificarea celor semnalate.