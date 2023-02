Ion Lungu recunoaște că în mandatele sale Suceava a pierdut peste 43.000 de locuitori, cât pentru un municipiu. El a menționat că s-a declarat locuitor al Sucevei, chiar dacă mai locuiește și în casa din Prelipca

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Ion Lungu, a recunoscut, miercuri, că peste 43.000 de locuitori ai Sucevei au părăsit municipiul în ultimii ani și că dacă cifra oficială a numărului de coduri numerice personale emise în municipiul Suceava este de 127.565, în fapt, la recensământ, populația este de 84.308 locuitori.

Astfel, municipiul Suceava a pierdut populația unui municipiu întrucât, conform legilor din România un oraș trebuie să aibă minim 40.000 de locuitori pentru a fi declarat municipiu.

„Noi am mai scăzut la populație. Față de 92. 121 cât aveam în 2011, acum avem 84.308, cu 7.813 cetățeni mai puțin”, a spus Lungu.

El a arătat că cifra oficială de la Finanțe în baza căreia sunt alocate fonduri Sucevei este de 127.565 de locuitori.

„Noi bani primim pentru 127.565, iar populația oficială este de 84.308. Populația care nu mai locuiește în țară sau e plecată la muncă în străinătate a fost recenzată acolo”, a spus Lungu.

El crede că mulți suceveni s-au mutat în zonele limitrofe municipiului, iar o parte au plecat la muncă în străinătate, dar și că sporul demografic este negativ.

Întrebat dacă la recensământ s-a declarat ca locuitor al Sucevei sau al satului Prelipca Ion Lungu a răspuns, vizibil iritat, că s-a declarat cu domiciliul în municipiul Suceava.

„Eu stau în municipiul Suceava pe strada Samuil Isopescu. Că am o casă la Salcea este o realitate. Stau și în Suceava, stau și la Salcea. Sunt cetățean al municipiului Suceava, am domiciliul stabil în Suceava și am făcut recenzia în Suceava. Eu am casă și domiciliul în Suceava”, a spus Lungu.

El a apreciat că o parte dintre locuitorii Sucevei care s-au mutat în localitățile limitrofe au vândut locuințele din oraș.

„Probabil că o parte și-au vândut casele din Suceava și s-au mutat cu totul. Nu-i cazul meu. Eu am apartament în Suceava, nu-i o chestie fictivă, sunt cetățean al municipiului Suceava”, a mai spus Lungu.