Gheorghe Flutur de pe traseul A 7 le transmite celor din PSD că faptele vorbesc și că el a inclus Autostrada A 7 până la Siret în Master Planul de Transport și ulterior în Programul de Guvernare

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat, marți, lucrările pentru studiile geo în zona Salcea unde firma de proiectare care lucrează la documentația tronsonului Pașcani-Suceava al autostrăzii A 7 mai are de forat pe o distanță de 460 de metri și încheie activitatea de forare urmând să obțină avizul de mediu în vederea lansării licitației de execuție.

Flutur a spus că a fost nemulțumit de întârzirea cu care s-a acționat pentru finalizarea acestei lucrări, dar că este bine că s-au reluat activitățile astfel încât în această primăvară să fie finalizată toată documentația.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să sublinieze, în urma criticilor din partea PSD Suceava, că personal s-a implicat ca în Master Planul de Transport să fie prinsă porțiunea de autostradă de la Pașcani la Suceava la Siret.

„Nu era prinsă din păcate. Am insistat cu doi ani în urmă și a fost prinsă și s-a finanțat proiectarea. Când s-a format coaliția PNL-PSD-UDMR am coordonat Programul de Guvernare și am trecut în Programul de Guvernare în mod special acest tronson de autostradă. Toți oamenii trebuie să știe că Autostrada A 7 era prevăzută doar până la Pașcani. Noi am întârziat practic doi ani de zile”, a spus Flutur care a menționat că s-a început proiectarea după ce insistențele sale au dat roade.

El a precizat că anul trecut a venit și finanțarea pentru execuția acestor tronsoane din fonduri europene.

„Mulțumesc Guvernului Ciucă, miniștrilor care s-au implicat. Ministrul Fondurilor Europene a făcut demersuri ca să avem finanțare și există suma trecută de 620 de milioane de euro”, a spus Flutur.

Președintele CJ Suceava și-a exprimat speranța că va fi scoasă la licitație cât mai curând execuția autostrăzii la Suceava pentru că sucevenii merită.

„Bani sunt. Rolul nostru, al administrației județene, este să fim prezenți și să împingem lucrurile de la spate. Săptămânal fac asta. Dincolo de disputele pe care le vedeți în spațiul public, pe dumneavoastră vă interesează mai mult fapte. Voi fi aici pe capul lor și voi fi de fiecare dată atent, exigent și critic și i-am și ajutat foarte mult acolo unde s-au blocat”, a spus Flutur.

El a mai declarat că CJ Suceava are patru parteneriate cu Ministerul Transporturilor ceea ce dovedește că s-a implicat cel mai mult din țară.

Președintele Flutur a spus că este vorba de autostrada Suceava- Botoșani unde CJ Suceava și-a asumat să facă toată documentația, sau centura Gura Humorului, dar și că tot autoritatea județeană preia să gestioneze și proiectarea Autostrăzii Nordului de la Suceava la Vatra Dornei.

„Acum facem și drumul de la Vicovu de Sus în nordul județului care să se lege cu A7 finanțat din fonduri europene”, a declarat Flutur.

El consideră că acesta sunt dovezi clare că CJ Suceava s-a implicat mult mai mult decât alții pentru ca aceste lucruri să se întâmple în județul Suceava.