Ion Lungu: Suntem primul oraș din România cu transport electric în totalitate. Pentru introducerea sistemului de sensuri unice va fi nevoie de modificări la structura stradală

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, că municipiul Suceava este primul oraș din România care are transport electric în totalitate.

El a arătat că au venit toate autobuzele electrice contractate.

Primarul a recunoscut că a avut emoții cu livrarea autobuzelor contractate cu firma Solaris din Polonia pentru că aceasta a câștigat șapte licitații în România pentru livrarerea de autobuze sau troleibuze, dar că până la urmă au venit toate cele 15 autobuze.

„Astăzi avem parcul complet. Am avut discuții cu domnul Petruc la TPL să mai suplimenteze pe Linia 1 sau unde mai sunt solicitări pentru că acum are capacitate. Trebuie spus că astăzi avem în totalitate transport electric în municipiul Suceava. Suntem primul oraș din România care are transport electric în totalitate”, a spus Ion Lungu.

În ceea ce privește introducerea sistemului de sensuri unice cu bandă specială pentru transportul public de călători, Ion Lungu a arătat că e nevoie de modificări la structura stradală.

„Trebuie să facem modificări la axul principal. Aceste modificări nu sunt puține și nici foarte ieftine. Ne-am dori să putem pe axa de mobilitate urbană să mai atragem niște bani prin POR. Trebuie să facem modificări la structura stradală, la trotuare, la stâlpi de iluminat după care putem implementa sensurile unice”, a explicat primarul.