11 elevi vor reprezenta Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare în acest an

Conducerea Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a anunțat că unitatea de învățământ va fi reprezentată în acest an școlar, în care colegiul aniversează 150 de ani de existență, de 11 elevi la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.

Într-un comunicat de presă al unității de învățământ se menționează că unul dintre cei 11 elevi calificați la etapele naționale ale acestor competiții, Maria Molea, va participa la două olimpiade.

Astfel, eleva Molea Maria, din clasa a XI-a G, va participa la fazele naționale ale Olimpiadei de Religie( prof. îndrumător Miriam Leon-Postolache) și ale Olimpiadei de “Cultură și spiritualitate românească”( prof. îndrumători Beatrice Halip și Miriam Leon-Postolache), eleva Ingrid Nicole Calancea, clasa a XI-a A, la Olimpiada de Limba și literatura română(

prof. îndrumător Beatrice Halip), elevul Teodor Chirilă, din clasa a IX-a D la Olimpiada de Limba engleză( prof. Paula Haiura), eleva Manuela Costache, clasa a XI-a E, la Olimpiada de Economie( prof. Corvin Bejinariu), elevul Giorrgio Alexandro Juravle, clasa a XI-a E, la

Olimpiada de Limba italiană( prof. Marcel Ungurean), eleva Francesca Mehno, clasa X-a F, la Olimpiada de Limba ucraineană maternă(prof. Delia Marțineac), elevul Luca Ștefan Mihalescu, clasa a IX-a E, la Olimpiada de Istorie(prof. Ana-Gabriela Pogorevici), eleva Ioana Radion, clasa a XI-a A, la Concursul “Istorie și societate în dimensiune virtuală”, secțiunea științe sociale( prof. Corvin Bejinariu și prof. Antoneta Lăzărescu), elevul Cosmin Sava, clasa a XI-a C, la Concursul național de matematică aplicată “Adolf Haimovici” (prof. Loredana Strugariu), elevul Matei Sava, clasa a X-a C, la Olimpiada de Religie(prof. Miriam Leon- Postolache) și eleva Alexia Tablan, clasa a XI-a C, la Olimpiada de Lingvistică(prof. Maria Epatov).

„Conducerea colegiului, reprezentată de prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, director, prof. drd. Luminița-Mirela Lăzărescu, director adjunct, și prof. Miriam Leon-Postolache, consilier educativ, transmite felicitări tuturor elevilor care au reprezentat cu cinste colegiul la etapele județene, la care au obținut zeci de premii și mențiuni, și urează mult succes elevilor calificați la fazele naționale, care contribuie, astfel, la renumele liceului în panoplia unităților școlare de elită la nivel național”, se precizează în comunicatul de presă.