Fostul procuror Dumitru Dîmbu, fostul primar al Rădăuțiului, Aurel Olărean, omul de afaceri Costel Babiuc, achitați de Curtea de Apel Cluj pentru acuzațiile de fapte de corupție. Din cei 11 inculpați, a fost condamnat doar judecătorul Bogdan Bărbuță

Doar judecătorul Bogdan Bărbuță a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care DNA a trimis în judecată, în 2014, pentru fapte de corupție, 11 inculpați între care procurorul de la acea dată Dumitru Dîmbu, primarul de la acea dată al Rădăuțiului, Aurel Olărean, omul de afaceri Costel Babiuc, a judecătorului Daniela Mariana Prandea, a primarului comunei Marginea, Ioan Onufrei.

Din cei 11 inculpați, judecătorul Bogdan Bărbuță a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și achitat pentru celelalte infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată, în timp ce pentru ceilalți zece s-a dispus achitarea sau încetarea procesului penal.

Decizia nu este definitivă și poate fi apelată.

Reamintim că în octombrie 2014, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată a 11 inculpaţi în dosarul de corupţie în care sunt cercetaţi în stare de arest judecătorul Bogdan Bărbuţă, procurorul Dumitru Dîmbu, primarul Rădăuţiului, Aurel Olărean şi omul de afaceri Constantin Babiuc.

Potrivit DNA, Bărbuţă este acuzat de luare de mită, trei infracţiuni de trafic de influenţă dintre care una continuată, complicitate la luare de mită, complicitate la şantaj, trei infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, dintre care una în formă în formă continuată(69 acte materiale), în timp de Dîmbu de trafic de influenţă,6 infracţiuni de favorizarea făptuitorului între care una în formă continuată, complicitate la şantaj, instigare la compromiterea intereselor justiţiei, abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, de bunuri ori alte foloase necuvenite.

În acelaşi dosar, Aurel Olărean este acuzat de şantaj (3 acte materiale); complicitate la şantaj, abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, iar Babiuc de dare de mită, cumpărare de influenţă, şantaj, spălare de bani (2 infracţiuni) complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (69 acte materiale); complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În acelaşi dosar s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, sub control judiciar, a lui Daniela Mariana Prandea, judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuţi, pentru luare de mită şi complicitate la şantaj, a Isabelei Vega, avocat în cadrul Baroului Suceava pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi uz de fals (2 infracţiuni aflate în concurs real), a lui Mihai Prelipcean, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei (şeful Punctului Poliţiei de Frontieră Siret, la momentul săvârşirii faptelor) pentru favorizarea făptuitorului, instigare la compromitere a intereselor justiţiei, dar şi a lui Victoria Ţîşcă pentru dare de mită, cumpărare de influenţă şi complicitate la cumpărare de influenţă sau a Alinei Solovăstru, pentru cumpărare de influenţă.

DNA a mai dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a primarului comunei Marginea Ioan Onufrei, pentru complicitate la abuz în serviciu care a avut ca urmare obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit, fals intelectual (2 infracţiuni aflate în concurs real), Silvia Panţîru, pentru complicitate la cumpărare de influenţă în formă continuată (2 acte materiale), Maria Cociorvan pentru cumpărare de influenţă în formă continuată (2 acte materiale) , dar şi a firmei S.C. NIKODEMUS „BABIUC” EXIM S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani

Documentarea activităţii infracţionale a pus în evidenţă participaţia penală, alături de a altor funcţionari, a judecătorului Bărbuţă Bogdan-Ilarion Costică, care a avut rolul de a da o aparenţă de legalitate şi de a-l sprijini pe inculpatul Babiuc Constantin Gavril, om de afaceri, în obţinerea unor surse ilicite de venituri în urma tranzacţiilor imobiliare ilegale de amploare demarate de acesta, precum şi participaţia penală a procurorului şef de secţie Dumitru Dîmbu, care a avut rolul de a asigura protecţia pe mai departe a lui Babiuc Constantin Gavril, în cazul unor eventuale anchete desfăşurate de organele statului cu privire la modul în care a obţinut aceste venituri. Ambii magistraţi şi-au pus în valoare, de-a lungul acestei perioade, atât prerogativele funcţiei lor, cât şi relaţiile profesionale şi interumane, fiind motivaţi de dorinţa participării într-un fel sau altul, la beneficiile obţinute ilegal de către inculpatul Babiuc Constantin Gavril, prin protejarea surselor ilegale de venit şi a situaţiei infracţionale existente, susţin procurorii anticorupţie.

Din probatoriu a rezultat că, în mod individual şi ori de câte ori se ivea ocazia, cei doi ar fi săvârşit infracţiuni de corupţie sau infracţiuni în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu în raport cu justiţiabilii, motivaţi într-un final de obţinerea unor avantaje ilicite.

Concret, în perioada martie – octombrie 2005, Bărbuţă judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuţi, a pronunţat, sprijinit de Babiuc un număr de 69 de hotărâri judecătoreşti, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi atestarea unor fapte neconforme realităţii. Prin aceste hotărâri, lui Babiuc i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 41,59 ha, pe care omul de afaceri a înstrăinat-o ulterior, obţinând un profit de aproximativ 4.000.000 lei.

Suprafaţa respectivă era iniţial împărţită în parcele, terenurile fiind supuse regimului de publicitate reală imobiliară, respectiv, regimul de Carte funciară, situaţie specifică nordului Bucovinei.

Având în vedere această situaţie de fapt, Babiuc a întâmpinat greutăţi la dobândirea celor 79 parcele (având o suprafaţă totală de 41,59 ha), al căror drept de proprietate nu putea fi transmis prin vânzare-cumpărare pe cale notarială, întrucât nu se dezbătuse succesiunea şi existau mai mulţi proprietari în co-indiviziune, iar succesorii nu îşi înscriseseră respectivul drept de proprietate în Cartea funciară.

Pentru a rezolva situaţia, Babiuc avril a apelat la judecătorul Bărbuţă căruia i-a solicitat, iar acesta din urmă a acceptat să emită în anul 2005 un număr de 69 de hotărâri judecătoreşti.

Cele 69 de hotărâri judecătoreşti au fost emise cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare, după un plan bine elaborat, pus la cale de către judecătorul Bărbuţă împreună cu omul de afaceri Babiuc.

Hotărârile susmenţionate au fost emise de către judecătorul Bărbuţă prin atestarea unor fapte neconforme realităţii, utilizând înscrisuri sub semnătură privată falsificate şi cunoscând modalitatea frauduloasă în care acestea au fost încheiate şi prin vicierea procedurii de citare şi de comunicare a părţilor din cadrul acestor procese civile, privând părţile pârâte de dreptul la un proces echitabil şi privându-le de exercitarea dreptului de a ataca aceste hotărâri nelegale.

La data de 20 iunie 2006, prin sentinţa civilă nr. 1683, la solicitarea şi cu sprijinul lui Babiuc, judecătorul Bărbuţă, în baza unui antecontract de vânzare-cumpărare falsificat şi cu nerespectarea condiţiilor legale (în baza unei cereri de chemare în judecată nesemnată şi nedatată, a unei cereri de preschimbare a termenului nesemnată şi în lipsa unui extras de Carte funciară) a admis o acţiune civilă prin care a constatat existenţa dreptului de proprietate în patrimoniul unei persoane (interpusa lui Babiuc) asupra unui imobil din municipiul Rădăuţi, facilitând astfel înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate.

Imobilul respectiv, având destinația de magazin alimentar și bibliotecă, a fost evaluat, ulterior, la suma de 150.000 euro. Prin acţiunea descrisă mai sus s-au adus prejudicii grave de ordin pecuniar, proprietarului real al imobilului, persoană vătămată în prezentul dosar penal, cât şi Primăriei Municipiului Rădăuţi.

La momentul emiterii sentinţei, imobilul susmenţionat avea o situaţie litigioasă, dreptul de proprietate fiind recunoscut ulterior, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 17.06.2008, ca aparţinând altei persoane, apreciat ca fiind adevăratul proprietar.

Concret, prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată la 17.06.2008, s-a admis acțiunea de revendicare prin care Primăria municipiului Rădăuți a fost obligată să predea persoanei apreciate de instanță ca fiind proprietarul real, imobilul sus menționat.

În intervalul 27 ianuarie 2011 – 3 aprilie 2014, Babiuc, în mod direct, dar şi indirect, cu sprijinul lui Bărbuţă, a lui Dumitru Dîmbu, procuror şef Sectia de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi a altor persoane, a exercitat presiuni pentru a-l determina pe adevăratul proprietar să renunţe la dreptul de proprietate asupra unei părţi din imobilul situat în municipiul Rădăuţi, în favoarea unei persoane aflate în anturajul lui Babiuc.

Punerea în executare a hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie mai sus menţionate ar fi devoalat maniera frauduloasă prin care o parte din imobil a fost atribuită şi, ulterior, prin vânzări succesive, a ajuns în patrimoniul unei societăţi comerciale controlate de Babiuc Constantin Gavril. Pentru a preîntâmpina acest fapt şi pentru a ascunde urmele infracţiunii, în cursul anului 2011, la solicitarea lui Babiuc, primarul municipiului Rădăuţi, Aurel Olărean, în numele municipiului, a introdus o acţiune în rectificare, direcţionată spre judecare judecătoarei Prandea, concubina judecătorului Bărbuţă. Prin această cerere s-a solicitat instanţei să dispună rectificarea Cărţii funciare, în sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului real asupra imobilului sus menţionat.

Acţiunea iniţiată în anul 2011 a fost susţinută de primarul Olărean în intervalul 2011-2014, deşi nu avea temei legal, cu scopul de a exercita constrângeri şi presiuni asupra persoanei vătămate, pentru ca aceasta din urmă să cedeze o parte din imobilul pe care-l deţinea în mod legal, lui Babiuc şi, drept consecinţă să fie absolvită în acest fel de plata unor cheltuieli judiciare către Primăria Rădăuţi, în cuantum, de 65.000 euro.

În contextul soluţionării acţiunii în rectificare ce avea drept scop favorizarea omului de afaceri Babiuc, judecătoarea Prandea a acordat un număr de 32 de termene, ultimul fiind stabilit la 24.06.2014, pentru a tergiversa soluţionarea cererii Primăriei Municipiului Rădăuţi. Prin tergiversarea soluţionării s-a urmărit exercitarea de presiuni asupra proprietarului real, pentru ca acesta să renunţe la dreptul de proprietate şi să semneze o convenţie, redactată chiar de judecătorul Bărbuţă. Acesta a i-a indus părţii vătămate convingerea că judecătoarea Prandea, soţia sa, va pronunţa o hotărâre defavorabilă, dacă partea vătămată nu semna o tranzacţie, dar a promis indirect că, în cazul în care va accepta această tranzacţie, inculpatul Bărbuţă ar putea-o recompensa printr-o hotărâre ulterioară, favorabilă părţii vătămate şi în detrimentul Primăriei Municipiului Rădăuţi.

Mai mult, Babiuc a apelat şi la procurorul şef Dîmbu care, în intervalul martie – aprilie 2014, i-a solicitat unui executor judecătoresc să exercite presiuni asupra proprietarului, în sensul celor dorite de către Babiuc şi invocând autoritatea şi voinţa expresă a lui Dîmbu.

În data de 22 februarie 2014, Babiuc i-a promis judecătoarei Prandea, prin intermediul lui Bărbuţă , achiziţionarea unui sejur de şapte zile la un hotel din Mamaia pentru a doua jumătate a lunii iulie 2014 – începutul lunii august 2014, în schimbul tergiversării judecării dosarului.

Pentru a sprijini acţiunea de şantaj exercitată de Babiuc asupra părţii vătămate, primarul Olărean în mod nelegal, a dat dispoziție secretarului Primăriei să semneze un contract de asistență juridică, în baza căruia un avocat trebuie să primească de la Primăria Municipiului Rădăuți suma de 65.000 euro (15.000 euro onorariu de succes și 50.000 euro onorariu fix), fără ca, pentru atribuirea contractului, să se fi organizat procedura de licitație.

La datele de 28, 29 și 31 august 2014, Olărean a amenințat un consilier local că, în situația în care, în ședința Consiliului Local al municipiului Rădăuți, nu va vota favorabil proiectul de hotărâre prin care era modificat în sensul dorit de inculpat onorariul avocatului respectiv și nu se va înscrie în baza prevederilor OUG 55/2014 în partidul din care edilul face parte, va dispune ca soția consilierului să fie revocată din funcția de conducere pe care o deținea la o instituție aflată în subordinea primăriei, implicit, diminuarea drepturilor salariale.

Ca urmare a demersurilor concertate ale inculpaților sus menționați, o parte din imobilul din municipiul Rădăuți a deveni proprietatea S.C. NIKODEMUS „BABIUC” EXIM S.R.L., al cărei reprezentant legal era Babiuc.

Pentru a ascunde natura ilicită a modului de dobândire a suprafeţei de 41,59 hectare de teren, respectiv a imobilului situat în municipiul Rădăuţi (cu sprijinul judecătorului Bărbuță), Babiuc a înstrăinat terenul susmenţionat, direct sau prin intermediari, în cursul anului 2005-2007, unui concern străin, iar în anul 2011, din aceleaşi considerente, în calitate de reprezentant legal al S.C. NIKODEMUS „BABIUC” EXIM S.R.L. a vândut imobilul unei societăţi comerciale, obţinând profituri în cuantum de 4.000.000 lei, respectiv 60.000 euro.

În perioada 2013-2014, judecătorul Bărbuţă, a primit de la Ancuţa Alina Solovăstru, bunuri alimentare, băuturi alcoolice şi promisiunea sumei de 1.000 euro, în schimbul intervenţiei pe care Bărbuţă a asumat-o că o va exercita pe lângă un judecător din cadrul Judecătoriei Rădăuţi, pentru soluţionarea favorabilă a unui anumit dosar în care persoana cumpărătoare de influenţă avea interes.

În aceeaşi perioadă, Bărbuţă a primit de la inculpata Victoria Ţîcşă suma de 500 euro şi mai multe produse alimentare (ouă, carne de porc, găini), folos ilicit în urma căruia inculpatul a pronunţat o hotărâre favorabilă persoanei care a dat mita, în dosarul nr. 3896/285/2012, şi, totodată, a promis că va interveni în recursul declarat de către intimaţi în acelaşi dosar, prin influenţarea unui număr de trei judecători din cadrul Tribunalului Suceava, investiţi cu soluţionarea acestuia,

În perioada martie-aprilie 2014, Bărbuţă a primit iniţial produse alimentare, iar, ulterior suma de 1.000 euro, de la Maria Cociorvan în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă un judecător de la Judecătoria Rădăuţi, pentru ca acesta să pronunţe o hotărâre favorabilă într-un dosar în care fiul cumpărătoarei de influenţă avea calitatea de reclamant.

În demersurile sale, Cociorvan a fost sprijinită de Silvia Panţîru.

La data de 12 mai 2014, Bărbuţă a pronunţat o hotărâre ilegală, cunoscând faptul că acţiunea promovată se întemeiază pe două adeverinţe false. Hotărârea a fost pronunţată cu nerespectarea normelor imperative şi prin acceptarea sustragerii, de către Isabela Zorica Vega, a unor documente de la dosarul cauzei şi înlocuirea acestora cu alte documente. Prin pronunţarea acestei hotărâri, judecătorul Bărbuţă a prejudiciat Primăria Comunei Marginea, pe care a deposedat-o în mod ilegal, de o suprafaţă de 1200 m.p., atribuind-o unei persoane care nu îndeplinea condiţiile pentru uzucapiunea acestei suprafeţe. Cele două adeverințe au fost întocmite și semnate de Ioan Onufrei în calitate de primar al comunei Marginea, care le-a și atribuit un număr fictiv, cunoscând că urmau să fie utilizate în cadrul unui proces civil.

În cursul lunii ianuarie 2014, procurorul Dumitru Dîmbu, i-a solicitat lui Babiuc suma de 92.000 euro, indicându-i acestuia o persoană apropiată căreia să îi fie daţi banii. Dîmbu a lăsat să se înţeleagă că, în urma remiterii acestei sume, ar putea să-i asigure protecţie judiciară lui Babiuc şi să-l exonereze pe acesta de răspundere penală, ca urmare a cercetărilor care erau efectuate în două dosare de urmărire penală, instrumentate de către P.J. Rădăuţi şi Direcţia Naţională Anticorupţie.

După remiterea acestei sume de bani, procurorul Dîmbu a intervenit pe lângă un ofiţer din cadrul I.P.J. Suceava, în scopul neîntocmirii unui dosar penal lui Babiuc, demers care nu a produs consecinţele urmărite de procuror.

La data de 19.05.2014, ca urmare a unor informaţii obţinute de Babiuc privind reluarea anchetei în prezenta cauză, sub aspectul modului fraudulos în care acesta a achiziţionat mai multe terenuri în judeţul Suceava în anul 2005, Dîmbu l-a asigurat pe Babiuc că va face toate intervenţiile necesare pentru a-l exonera de orice răspundere penală.

La data de 27.05.2014, Dîmbu i-a transmis date obţinute ilicit lui Babiuc , privind ancheta penală care îl viza. Ulterior, acesta din urmă i-a adus la cunoştinţă cele aflate judecătorilor Bărbuţă şi Prandea.

„În scopul vădit de a-l exonera de la răspunderea penală pe inculpatul Babiuc Constantin Gavril, procurorul Dîmbu Dumitru nu a înregistrat, sub număr de dosar penal, un proces verbal de sesizare din oficiu întocmit în 17 februarie 2014, a clasat lucrarea constituită în 24 martie 2014, printr-o rezoluţie olografă de o manieră care îl punea la adăpost pe inculpatul Babiuc Constantin Gavril de o redeschidere a cercetărilor şi l-a ţinut tot timpul la curent pe acesta cu privire la conţinutul sesizării iniţiale. De asemenea, i-a furnizat omului de afaceri, pe data de 5 februarie 2014, informaţii care nu erau destinate publicităţii, clasificate „strict secret”.”, se mai arată în documentul DNA

Aurel Olarean

Totodată, se menţionează că în cursul lunii februarie 2014, folosindu-şi influenţa de procuror şef Secţie şi de persoană desemnată cu supravegherea activităţilor de cercetare penală desfăşurate de lucrătorii I.P.J. Suceava – Serviciul arme, muniţie, materiale explozive, Dumitru Dîmbu a determinat un ofiţer să nu-i întocmească unei persoane un dosar penal şi, mai mult, să-i prelungească, deşi nu întrunea condiţiile prevăzute de lege, permisul de port-armă prin aplicarea retroactivă a unei vize de prelungire.

În perioada august 2013 –martie 2014, Dîmbu ar fi intervenit, în mod succesiv, pe lângă un ofiţer de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Suceava- Serviciul Poliţiei Rutiere, şi ulterior, pe lângă un procurorul militar din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi, în scopul exonerării de la răspundere penală a unei persoane faţă de care se efectuau cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Procurorii DNA mai arată că în intervalul 19 mai-22 mai 2014, Mihai Constantin Prelipcean, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, a inițiat și a dus la îndeplinire demersuri de obținere de informaţii confidenţiale referitoare la situaţia procesuală a lui Babiuc, informații pe care i le-a comunicat la data de 24 mai 2014, cu scopul vădit de a-l sprijini pe omul de afaceri să se sustragă de la urmărirea penală.

Procurorii au dispus în cauză aplicarea sechestrului asigurător asupra sumei de 3.810 euro, ridicată de la judecătorul Bărbuţă, aplicarea sechestrului asigurător asupra sumei de 8.000 lei şi 1.000 USD, ridicată de la Babiuc, aplicarea sechestrului asigurător asupra sumei de 11.250 euro şi 1.000 USD, ridicate de la Dumitru Dîmbu, aplicarea sechestrului asigurător asupra suprafeţelor de teren intrate în proprietatea lui Babiuc, în baza sentinţelor emise de judecătorul Bărbuţă şi asupra imobilului situat în municipiul Rădăuţi, aplicarea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani în lei şi valută, prezente şi viitoare deschise pe numele lui Babiuc şi S.C. NIKODEMUS „BABIUC” EXIM SRL

Minuta instanței:

I.În baza art.396 alin. 2 Cpp condamnă inculpatul B. B. I. C. , pentru comiterea infracţiunii de luare de mită-faptă descrisă la pct.1.5 din actul de sesizare al instanţei. prev. de art. 289 alin.1 Cp rap la art.7 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 NCp la pedeapsa de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenţie. Aplică inculpatului B. B. I. C. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia de judecător prev. de art.66 lit.g şi art.289 alin.1 Cp pe o durată de 3 ani . Aplică inculpatului B. B. I. C. şi pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a exercita profesia de judecător prev. de art.66 lit.g şi art.289 alin.1 Cp . Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu din 22 iunie 2014-2 iulie 2015. În temeiul art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea B. B. I. C. pentru comiterea infracţiunilor de : -abuz în serviciu în formă continuată prev. de art.297 alin.1 Cp rap la art.132 din Lg.78/2000, cu aplicarea art.35 Cp şi art.5 NCP -2 infracţiuni -fapte descrise la pct.1.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp ; -complicitate la şantaj prev. de art.48 rap la art.207 alin.1 şi 3 Cp cu referire la art. 131 din Lg.78/2000 cu aplic. art.5 NCP -fapta descrisă la pct.1.2 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp; -complicitate la luare de mită prev. de art. 48 Cp rap la art. art. 289 alin.1 Cp rap la art.7 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 NCp-faptă descrisă la pct.1.3 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -trafic de influenţă prev. de art. 291 alin.1 Cp rap la art.7 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 NCp faptă descrisă la pct.1.4 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -trafic de influenţă prev. de art. 291 alin.1 Cp rap la art.7 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 NCp faptă descrisă la pct.1.5 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp -trafic de influenţă prev. de art. 291 alin.1 Cp rap la art.7 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cp şi art.5 NCp faptă descrisă la pct.1.6 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp -abuz în serviciu prev. de art.297 alin.1 Cp rap la art.132 din Lg.78/2000, cu aplicarea art.5 NCP- faptă descrisă la pct.1.7 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp. II.

În conformitate cu prevederile art. art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatului D. D. sub aspectul comiterii infracţiunilor de : – complicitate la şantaj prev. de art.48 rap la art.207 alin.1 şi 3 Cp cu referire la- art. 131 din Lg.78/2000, cu aplic. art.5 Cp -fapta descrisă la pct.2.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp -trafic de influenţă prev. de art. 291 alin.1 Cp rap la art.7 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 NCp faptă descrisă la pct.2.2 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp;- -favorizarea infractorului în formă continuată-2 acte materiale – prev. de art.269 alin.1 cu aplic. art. 35 alin.1 Cp şi art.5 Ncp faptă descrisă la pct.2.3 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -favorizarea infractorului- prev. de art.269 alin.1 cu aplic. art.5 Ncp faptă descrisă la pct.2.4 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -folosirea , în orice mod, direct sau indirect , de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii, pentru sine sau pentru altul de bani, de bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.b din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 Ncp faptă descrisă la pct.2.5 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -instigare la compromiterea intereselor justiţiei prev. de art.47 Cp rap . la art.277 alin.1 şi 2 Cp , cu aplic.art.5 Cp faptă descrisă la pct.2.6 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -abuz în serviciu prev. de art.297 alin.1 Cp rap la art. 132 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 Ncp faptă descrisă la pct.2.7 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -favorizarea infractorului cu aplic.art.5 Cp – prev. de art.269 alin.1 cu aplic. art.5 Ncp şi instigare la abuz în serviciu prev. de art.47 Cp rap la art.297 alin.1 Cp rap la art. 132 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 Ncp, în concurs formal faptă descrisă la pct.2.8 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -favorizarea infractorului- prev. de art.269 alin.1 cu aplic. art.5 Ncp faptă descrisă la pct.2.9 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -instigare la compromiterea intereselor justiţiei prev. de art.47 Cp rap la art.277 alin.1 şi 2 Cp cu aplicarea art.5 Ncp faptă descrisă la pct.2.10 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp; – favorizarea infractorului- prev. de art.269 alin.1 cu aplic. art.5 Ncp-2 infracţiuni- faptă descrisă la pct.2.11 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp. III.

În conformitate cu prevederile art. art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatului O. A. , ,.sub aspectul comiterii infracţiunilor de -complicitate la şantaj prev. de art.48 rap la art.207 alin.1 şi 3 Cp cu referire la art. 131 din Lg.78/2000 cu aplic.art.5 Cp -fapta descrisă la pct.3.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp; -abuz în serviciu prev. de art.297 alin.1 Cp rap la art. 132 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 Ncp faptă descrisă la pct.3.2 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.c Cpp; -şantaj prev. de art.207 alin.1 şi 3 Cp cu referire la- art. 131 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 Ncp-3 acte materiale – faptă descrisă la pct.3.3 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp. IV.

În conformitate cu prevederile art. art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatului B. C. G. , sub aspectul comiterii infracţiunilor de -complicitate la abuz în serviciu în formă continuată prev. de art.48 Cp rap la art.132 din Lg.78/2000 cu aplicarea art. 297 alin.1 Cp, art.35 Cp şi art.5 Cp -69 de acte materiale faptă descrisă la pct.4.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp- -complicitate la abuz în serviciu prev. de art.48 Cp rap la art.132 din Lg.78/2000 cu aplicarea art. 297 alin.1 Cp, art.35 Cp şi art.5 Cp faptă descrisă la pct.4.2 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp- -şantaj prev. de art.207 alin.1 şi 3 Cp cu referire la- art. 131 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 Ncp faptă descrisă la pct.4.3 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp-; -dare de mită prev. de art.290 alin.1 Cp rap la art.6 din Lg.78/2000 cu aplicarea art.5 Ncp faptă descrisă la pct.4.4 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp- -cumpărare de influenţă prev. de art. 292 alin.1 Cp rap la art.6 din Lg.78/2000 cu aplicarea art. 5 Cp faptă descrisă la pct.4.5 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp -spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Lg.656/2002 cu aplicarea art. 5 Cp -2 infarcţiuni – faptă descrisă la pct.4.6 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp. V.

În conformitate cu prevederile art. art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatei P. D. M., sub aspectul comiterii infracţiunilor de -complicitate la şantaj prev. de art.48 rap la art.207 alin.1 şi 3 Cp cu referire la art. 131 din Lg.78/2000 şi aplic. art.5 Cp -fapta descrisă la pct.5.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp şi -luare de mită prev. de art. 289 alin.1 Cp rap la art.7 din Lg.78/2000 cu aplic. art.5 Cp fapta descrisă la pct.5.2 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp . VI.

În conformitate cu prevederile art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatei V. I.Z., sub aspectul comiterii infracţiunilor de – complicitate la abuz în serviciu prev. de art.48 Cp rap la art.132 din Lg.78/2000 cu aplicarea art. 297 alin.1 Cp şi art.5 Cp fapta descrisă la pct.6.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; -uz de fals prev. de art. 323 Cp cu aplic. art.5 alin.1 Cp fapta descrisă la pct.6.2 din rechizitoriu , raportat la prima adeverinţă în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp .

În baza art.396 alin.6 , raportat la art.16 alin.1 lit.f Cpp dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei V. I. Z. sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 Cp cu aplic. art.5 alin.1 Cp fapta descrisă la pct.6.2 din rechizitoriu , raportat la cea de a 2-a adeverinţă, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale , efect al deciziilor CCR 297/2018 şi 358/20022. VII.

În conformitate cu prevederile art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatului O.I I., sub aspectul comiterii infracţiunilor de -fals intelectual prev. de art. 289 alin.1 VCP- actuala reglementare art.321 Cp cu aplic. art.5 NCP în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp-pentru fapta descrisă la pct.7.1 din rechizitoriu raportat la prima adeverinţă ; – fals intelectual prev. de art. 289 alin.1 VCP- actuala reglementare art.321 Cp cu aplic. art.5 NCP în baza art.16 alin.1 lit.c Cpp-pentru fapta descrisă la pct.7.1 din rechizitoriu raportat la cea de a 2a adeverinţă – complicitate la abuz în serviciu prev. de art.48 Cp rap la art.132 din Lg.78/2000 cu aplicarea art. 297 alin.1 Cp şi art.5 Cp în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp-pentru fapta descrisă la pct.7.1 din rechizitoriu. VIII.

În conformitate cu prevederile art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatului P. C. M., sub aspectul comiterii infracţiunilor de -instigare la compromiterea intereselor justiţiei prev. de art.47 Cp rap la art.277 alin.1 Cp cu aplic art.5 Cp faptă descrisă la pct.8.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp; -favorizarea infractorului prev. de art.269 alin.1 Cp cu aplic art.5 Cp faptă descrisă la pct.8.2 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp. IX.

În conformitate cu prevederile art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatei Ţ.V., sub aspectul comiterii infracţiunilor de -cumpărare de influenţă prev. de art. 292 alin.1 Cp rap la art.6 din Lg.78/2000 şi art.5 Cp fapta descrisă la pct.9.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp; – complicitate la cumpărare de influenţă prev. de art.48 Cp art. 292 alin.1 Cp rap la art.6 din Lg.78/2000 şi art.5 Cp fapta descrisă la pct.9.2 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp;

În baza art.396 alin.6 , raportat la art.16 alin.1 lit.f Cpp dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Ţ. V. sub aspectul comiterii infracţiunii de dare de mită prev.de art.255 VCP actuala reglementare art.290 alin.1 Cp rap la art.6 din Lg.78/2000 cu aplic. art.5 alin.1 Cp fapta descrisă la pct.9.1 din rechizitoriu, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, efect al deciziilor CCR 297/2018 şi 358/20022. X.

În conformitate cu prevederile art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatei S. A. A. , sub aspectul comiterii infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 292 alin.1 Cp raportat la art. art.6 din Lg.78/2000 şi art.5 Cp fapta descrisă la pct.10.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.a Cpp. XI.

În baza art.396 alin.6 , raportat la art.16 alin.1 lit.f Cpp dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatelor C. M., sub aspectul comiterii infracţiunilor de cumpărare de influenţă prev. de art.292 alin.1 Cp rap la art.6 din LG.78/2000 -pct. 11.1 respectiv complicitate la cumpărare de influenţă în formă continuată art.48 Cp prev. de art.292 alin.1 Cp rap la art.6 din LG.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 Cp-pct. 12.1, ca urmare a intervenirii decesului acestora. XII.

În conformitate cu prevederile art.396 alin.5 Cpp dispune achitarea inculpatei SC N. B.E. SRL, sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Lg.656/2002 cu aplicarea art.5 Ncp faptă descrisă la pct.13.1 din rechizitoriu în baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp.

Respinge acţiunile civile promovate de către părţile civile I. P., B. A., C. P. P., B. I., C. C., P.A.şi L. V., conform art.25 Cpp. Constată că persoana vătămată A. A. nu s a constituit parte civilă în cauză. Constată că părţile civile A. T. şi C. B. D. A. au renunţat la constituirea de parte civilă. Conform. art. 25 alin 5 Cpp lasă nesoluţionată acţiunea civilă promovată de către SC P. C. C. SRL îndreptată împotriva inculpatului B. şi SC N. SRL Dispune desfiinţarea adeverinţei nr.7200/08.08.2013, cea de a 2 a emisă şi depusă la dosarul judecătoriei Rădăuţi emisă de Primăria Comunei Marginea, judeţul Suceava cu privire la care s a pronunţat încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei raspunderii penale faţă de inculpata V. I. Z. Respinge cererile de desfiinţare a înscrisurilor sub semnătură privată (denumite convenţii) şi a hotărârilor judecătoreşti la baza cărora au stat aceste înscrisuri Sentinţa civilă nr.853 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1179/2005; Sentinţa civilă nr.856 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1480/2005;Sentinţa civilă nr.857 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1481/2005; Sentinţa civilă nr.858 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 11482/2005; Sentinţa civilă nr.859 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1483/2005; Sentinţa civilă nr.860 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1484/2005; Sentinţa civilă nr.861 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 11485/2005; Sentinţa civilă nr.862 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1486/2005; Sentinţa civilă nr.863 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1487/2005; Sentinţa civilă nr.875 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1499/2005; Sentinţa civilă nr.874 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1498/2005; Sentinţa civilă nr.873 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1497/2005; Sentinţa civilă nr.872 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei^ Rădăuţi cu nr. 1496/2005; Sentinţa civilă nr.870 din 22.03.2005, pronunţată fn dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1494/2005; Sentinţa civilă nr.869 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1493/2005; Sentinţa civilă nr.868 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1492/2005; Sentinţa civilă nr.867 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1491/2005; Sentinţa civilă nr.866 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1490/2005; Sentinţa civilă nr.865 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1489/2005; Sentinţa civilă nr.864 din 22.03.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 1488/2005. Sentinţa civilă nr.1521 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2207/2005; Sentinţa civilă nr.1527 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2683/2005; Sentinţa civilă nr.1528 dii 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2684/2005;* Sentinţa civilă nr.1529 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2685/2005; Sentinţa civilă nr.1530 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2686/2005; Sentinţa civilă nr.1531 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2687/2005; Sentinţa civilă nr.1532 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2688/2005; Sentinţa civilă nr.1533 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2689/2005; Sentinţa civilă nr.1534 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2690/2005; Sentinţa civilă nr.1535 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2691/2005; Sentinţa civilă nr.1536 din 23.05.2005, pronunţată \xţj dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2692/2005; Sentinţa civilă nr.1537 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2693/2005; Sentinţa civilă nr.1538 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2694/2005; Sentinţa civilă nr.1539 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2695/2005; Sentinţa civila nr.1540 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2696/2005; Sentinţa civilă nr. 1541 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2697/2005; Sentinţa civilă nr.1542 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2698/2005; Sentinţa civilă nr.1543 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2699/2005; Sentinţa civilă nr.1544 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2700/2005; Sentinţa civilă nr.1545 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2701/2005; Sentinţa civilă nr.1546 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2702/2005; Sentinţa civilă nr.1547 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2703/2005; Sentinţa civilă nr.1548 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2704/2005; Sentinţa civilă nr.1549 din 23.05,2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2705/2005; Sentinţa civilă nr.1550 din 23.05.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 2706/2005. Sentinţa civilă nr.2828 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 4810/2005; Sentinţa civilă nr.2826 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5061/2005; Sentinţa civilă nr.2827 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5063/2005; Sentinţa civilă nr.2839 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5062/2005; Sentinţa civilă nr.2628 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5064/2005; Sentinţa civilă nr.2840 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5065/2005; Sentinţa civilă nr.2841 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5066/2005; Sentinţa civilă nr.2842 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5067/2005; Sentinţa civilă nr.2629 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5068/2005; Sentinţa civilă nr.2630 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5069/2005; Sentinţa civilă nr.2843 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5071/2005; Sentinţa civilă nr.2631 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5072/2005^ Sentinţa civilă nr.2632 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul JudecătoriŞi Rădăuţi cu nr, 5073/2005; Sentinţa civilă nr.2633 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5074/2005; Sentinţa civilă nr.2634 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5075/2005; Sentinţa civilă nr.2844 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5076/2005; Sentinţa civilă nr.2635 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5077/2005; Sentinţa civilă nr.2636 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5078/2005; Sentinţa civilă nr.2637 din 30.09.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5079/2005; Sentinţa civilă nr.2845 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5080/2005; Sentinţa civilă nr.2846 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5082/2005; Sentinţa civilă nr.2847 din 18.10.2005, pronunţată în dosarul Judecătoriejgj Rădăuţi cu nr. 5083/2005; Sentinţa civilă nr.2848 din 18.10.2005, pronunţată în^ dosarul Judecătoriei Rădăuţi cu nr. 5084/2005. – Sentinţa Civilă nr. 1683 din 20.06.2006, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul cu numărul 3490/2006; – Contract de vânzare cumpărare din 17.03.2006, între S.C. S. C.P. SRL şi I.A.; – Contract de vânzare cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public ,B C. şi B. D. A.”, sub numărul 4194 din 05.10.2006, încheiat între I. T., I. A. M. şi SC. C. E. SRL; – Contract de vânzare cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public „B. C. şi B. D.A.”, sub numărul 4624 din 26.09.2007, încheiat între S.C. C. E. SRL şi S.C. N.,B” E. SRL; – Contract de vânzare cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public „H. A.”, sub numărul 415 din 29.07.2011, încheiat între S.C, N. ,B” E. SRL şi S.C. P. C.C. SRL – Sentinţa Civilă nţ/70 cc din 12.05.2014, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul cu numărul 4403/285/2013 – Adeverinţa nr.7200/08.0.8.2013 emisă de Primăria Comunei Marginea, judeţul Suceava către Judecătoria Rădăuţi; sentinţa civilă 1683/20 iunie 20206 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. 3490/2006.

Dispune menţinerea sechestrului asigurător dispus prin încheierea penală 167 din 06.09.2021 pronunţată în dos. 1262/33/2014*/a2 asupra sumei de 3810 euro ridicată cu prilejul efectuării percheziţiei domiciliare la domiciliul inculpatului B. B. I. C. Dispune, conform art,.404 Cpp rap la art.249 şi urm Cpp ridicarea măsurilor asigurătorii 1.dispuse prin încheierea 42/05.03.2021 pronunţată în dos. 1262/33/2014*/a1 respectiv poprirea asigurătorie asupra contului RO13BACX0000000188493005 deschis la Unicredit Bank, titular B. C. G. până la concurenţa sumei de 4.000.000 lei şi 60.000 euro şi 2. dispuse prin ordonanţa din 04.07.2014 .asupra conturilor inculpatei SC N.B. I.SRL . 3.dispuse prin încheierea penală 167 din 06.09.2021 pronunţată în dos. 1262/33/2014*/ a2 *asupra sumei de 11.250 euro şi 1000 USD ridicată cu prilejul efectuării percheziţiei domiciliare la domiciliul inculpatului D. D. ; * asupra imobilului situat în compus din spaţiu comercial în suprafaţă de 148,40 mp ;magazie în suprafaţă de 21, 71 mp şi magazie în suprafaţă de51,32 mp înscris în CF din.; * asupra sumei de 6.301.308 lei consemnată de către HS T. P. cu destinaţia contravaloare cauţiune conform recipisei de consemnare nr.; * asupra sumei de 10.000.000 lei consemnată de către SC E. R. SRL cu destinaţia sumă la dispoziţia instanţei conform recipisei de consemnare nr..

Respinge, raportat la soluţiile pronunţate cu privire la acţiunea penală şi solicitările de confiscare- – a suprafeţei de 41,59 ha teren situată pe raza municipiului şi a comunei aşa cum este ea individualizată la pct 1 din rechizitoriu. -a imobilului situat în -a suprafeţei de teren de 1200 mp de pe raza comunei. -a sumei de 92.000 euro de la inculpatul D. D. Constată că inculpaţii B. C. G., D. D., O. A. au fost reţinuţi, arestaţi preventiv şi arestaţi la domiciliu din: B. C. G. – 23 iunie 2014 – 02.07.2015 D. D. – 23 iunie 2014- 02.07.2015 O. A. – 11 septembrie 2014-16.06.2015. Stabileşte în favoarea Baroului Cluj sumele de – 400 lei onorar parţial apărător din oficiu pentru av. P. G. – 400 lei onorar parţial apărător din oficiu pentru av. S. S. ; – 500 lei onorar parţial apărător din oficiu pentru av T. L. C. ; câte 1253 lei onorarii integrale apărători din oficiu pentru av. Ţ. D. şi T. S., sume ce se vor avansa din FMJ. Obligă inculpatul B. B.I. C. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 30.000 lei pentru faza de urmărire penală, cameră preliminară şi fond, restul cheltuielilor rămânând în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 13 aprilie 2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 56/2023 13.04.2023