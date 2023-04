Transgaz și E.ON au încheiat un parteneriat de colaborare pentru consolidarea securității energetice a României în contextul tranziției către energia verde

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Companiile Transgaz și E.ON România au semnat astăzi, 20 aprilie, la București, un „Memorandum de Înțelegere” prin care își propun să colaboreze pentru consolidarea securității energetice a României, prin alinierea și corelarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de gaze naturale în direcția prevederilor Pactului Verde European și a celorlalte prevederi legislative europene din domeniu, se arată într-un comunicat comun.

Memorandumul prevede colaborarea punctuală pe mai multe coordonate și subliniază interesul companiilor pentru dezvoltarea de noi direcții de cooperare prin identificarea și implicarea în proiecte de interes comun, în scopul dezvoltării și transformării infrastructurii de transport și de distribuție a gazelor naturale pentru a deservi pe termen lung consumatorii cu energie fără emisii poluante.

„SNTGN Transgaz s-a aflat mereu în avangarda dezvoltării securității energetice a României. Am reușit acest lucru prin proiectele de interconectare, prin parteneriatele încheiate, prin dezvoltările SNT. Am fost din timp atenți la implicațiile pe care Pactul Verde European și noii combustibili le vor avea asupra sectorului energetic european. De aceea am și decis să încheiem acest parteneriat de colaborare cu E.ON, pentru că împreună putem genera simbioza care să consolideze securitatea energetică a României. Transgaz a dovedit că este capabil să implementeze proiecte de investiții complexe, de importanță majoră, în condiții de eficiență economică și siguranță operațională. Prin proiectele viitoare ne vom continua misiunea asumată cu aceeași responsabilitate pentru performanță, competitivitate și pentru dezvoltare sustenabilă a sectorului energetic românesc”, a declarat Ion Sterian, director general Transgaz.

„Dorim să aducem know-how-ul pe care grupul E.ON îl are la nivel european împreună cu cel al Transgaz pentru dezvoltarea tehnologiilor și a unei infrastructurii naționale reziliente, pregătită pentru provocările viitorului. Împreună cu infrastructura existentă de gaze naturale, tranziția la energia curată poate fi mult mai eficientă din punct de vedere al costurilor, iar beneficiile pentru consolidarea securității energetice pe termen lung sunt evidente”, a declarat Volker Raffel, CEO E.ON România.

Definirea unui plan de acțiune comun în vederea consolidării și extinderii infrastructurii de gaze naturale în acord cu decizia strategică de a considera gazele naturale drept combustibil de tranziție și accelerarea cercetării rolului pe care infrastructura națională de gaze naturale îl deține în acomodarea gazelor verzi și, în special a hidrogenului, prin schimb de informații de interes, sunt două dintre obiectivele vizate prin document.

Alte direcții sunt elaborarea de propuneri comune către ANRE pentru emiterea de reglementări tehnice specifice în domeniul hidrogenului și a amestecurilor de gaze combustibile și stabilirea criteriilor pentru dezvoltarea infrastructurii dedicate hidrogenului pe teritoriul României, în scopul definirii viitoarelor coridoare de transport și distribuție.