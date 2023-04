Fostul primar din Salcea, Ilie Lungu, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru fraudarea tezelor fiului său la Evaluarea Naţională

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Curtea de Apel Suceava a anunțat, joi după amiaza, pronunţarea în dosarul fraudării Evaluării Naţionale în cazul fiului fostului primar al oraşului Salcea, Ilie Lungu, care era în funcție la data în care s-au petrecut faptele în 2016.

Ilie Lungu a fost judecat pentru comiterea mai multor infracţiuni între care dare de mită, constituire de grup infracţional oganizat, cumpărare de influenţă.

Instanța l-a condamnat pe Ilie Lungu la de 2 ani închisoare pentru „cumpărare de influenţă și la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru „dare de mită”, în formă continuată.

Totodată, instanța contopeşte pedepsele principale cu închisoarea stabilite, urmând să aplice inculpatului Lungu Ilie pedeapsa principală finală de 3 ani închisoare (pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare + 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 8 luni închisoare).

Totodată, instanța aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani.

„În baza art. 91 Cod penal, suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 Cod penal”, se mai arată în sentință.

Fosta directoare a Şcolii din Salcea, Nicoleta Zettel, a fost condamnată la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare și interzicerea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic pe o perioadă de doi ani.

Profesorul de matematică Mihai Gîză a fost condamnat la 2 ani şi 10 luni de închisoare cu suspendare și interzicerea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic pe o perioadă de doi ani

Cei doi au fost acuzaţi că au rescris tezele fiului primarului Ilie Lungu, după finalizarea examenelor şi au înlocuit lucrările înainte ca acestea să ajungă în centrele de corectare.

Procurorii DNA Suceava au iniţiat ancheta în urma unei plângeri în care se arăta că fiul lui Ilie Lungu, care la vremea respectivă avea 14 ani şi despre care se știa că este un elev mediocru, a obţinut note foarte mari la Evaluarea Naţională respectiv 10 la limba română şi 8.25 la matematică. Adolescentul a terminat cei patru ani de gimnaziu cu media 7,96. În urma anchetei, procurorii au constatat că tezele elevului care au ajuns în Centrul de corectare au fost scrise de alte persoane.

Minuta instanței:

Respinge solicitarea de repunere pe rol a cauzei, formulată de către inculpata Zettel Nicoleta, ca neîntemeiată. În baza art. 421 pct. 2 lit. a şi b Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava şi de inculpaţii Gîză Mihai, Lungu Ilie şi Zettel Nicoleta împotriva sentinţei penale nr. 48 din data de 2 martie 2022 a Tribunalului Suceava pronunţată în dosar nr. 6092/86/2016. Desfiinţează în totalitate sentinţa penală apelată şi, în rejudecare: Constată că prin încheierea de şedinţă din data de 5 decembrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în prezenta cauză, s-a dispus schimbarea încadrării juridice după cum urmează: În cazul inculpatului Lungu Ilie din: cele două infracţiuni de dare de mită, presupus săvârşite în cursul lunii iunie 2016, respectiv 20-26.06.2016, într-o singură infracţiune de dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu reţinerea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale). În cazul inculpatului Gîză Mihai din două infracţiuni de complicitate la dare de mită, pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, într-o singură infracţiune de complicitate la dare de mită, în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi din cele două infracţiuni de instigare la sustragerea sau distrugerea de înscrisuri şi complicitate la sustragere sau distrugerea de înscrisuri, într-o singură infracţiune de instigare la sustragerea sau distrugerea de înscrisuri în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 47 Cod penal, raportat la art. 259 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu reţinerea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod procedură penală cu trimitere la art. 18 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul LUNGU ILIE sub aspectul infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” (în varianta iniţierii), prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul LUNGU ILIE la pedeapsa de 2 ani închisoare, sub aspectul infracţiunii de „cumpărare de influenţă”, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000; În baza art. 67 alin. 2 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul LUNGU ILIE la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare, sub aspectul infracţiunii de „dare de mită”, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu reţinerea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale) În baza art. 67 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 38 alin. 1 lit. a rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale cu închisoarea stabilite, urmând să aplice inculpatului Lungu Ilie pedeapsa principală finală de 3 ani închisoare (pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare + 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 8 luni închisoare). În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal rap. la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, rap. la art. 45 alin. 3 lit. a rap. la art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 91 Cod penal, suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Suceava sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, program apreciat ca adecvat de către acest serviciu de probațiune. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava sau D.G.A.S.P.C. Suceava – Complexul de Recuperare Blijdorp „O nouă viaţă” Suceava, pe o perioadă de 90 de zile, consilierul de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune Suceava urmând a stabili, pe baza evaluării inițiale, la care dintre cele două instituții menționate urmează a fi prestată munca. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenția inculpatului în sensul că nerespectarea cu rea-credință a măsurilor de supraveghere și a obligațiilor stabilite prin prezenta ori săvârșirea unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere au drept consecință revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim penitenciar, conform art. 96 Cod penal. Constată că prin ordonanţa nr. 151/P/2016 din data de 15.09.2016, ora 17:30, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus faţă de inculpatul LUNGU ILIE reţinerea pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 15.09.2016, ora 17:30, până la data de 16.09.2016, ora 17:30, reţinere ce a fost revocată prin ordonanţa nr. 307/II-1/2016 din 15.09.2016 a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod procedură penală cu trimitere la art. 18 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpata ZETTEL NICOLETA sub aspectul infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” (în varianta constituirii), prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpata ZETTEL NICOLETA sub aspectul următoarelor infracţiuni: – complicitate la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000 (fapta din data de 27.06.2016) – permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000 (faptele din data de 29.06.2016) – 4 infracţiuni de folosirea, în mod direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, dintre care una în formă continuată (2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000 (faptele din datele de 25.06.2013 şi 23.06.2014), respectiv de art. 12 alin. 1 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (faptele din data de 27.06.2016); – 6 infracţiuni de de fals material în înscrisuri oficiale, din care una în formă continuată (3 acte materiale), fapte prevăzute de art. 320 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (faptele din datele de 27.06.2016 şi 29.06.2016), de art. 320 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal (fapta din data de 25.06.2013), prin recalificare din perspectiva încadrării, pentru a fi incidentă prescripţia conform Noului Cod penal, din art. 288 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal, de art. 320 alin. 1 şi 2 Cod penal (faptele din data de 23.06.2014) şi de art. 320 alin. 1 Cod penal (faptele din data de 22.06.2015); – 3 infracţiuni de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, fapte prevăzute de art. 259 alin. 1 ?i 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, prin recalificare, din perspectiva încadrării, pentru a fi incidentă prescripţia conform Noului Cod penal, din art. 242 alin. 1 ?i 3 Cod penal de la 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal (fapta din 25.06.2013) şi de art. 259 alin. 1 ?i 2 Cod penal (faptele din data de 23.06.2014); – 3 infracţiuni de uz de fals, fapte prev. de art. 323 Cod penal (faptele din data de 23.06.2014), şi de art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, prin recalificare, din perspectiva încadrării, pentru a fi incidentă prescripţia conform Noului Cod penal, din art. 291 Cod penal de la 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal (pentru fapta din data de 25.06.2013); – complicitate la uz de fals, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 323 Cod penal (fapta din data de 27.06.2016). În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata ZETTEL NICOLETA la pedeapsa de 2 ani închisoare, sub aspectul infracţiunii de „luare de mită”, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. şi art. 289 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata ZETTEL NICOLETA la pedeapsa de 1 an închisoare, sub aspectul infracţiunii de „complicitate la sustragerea sau distrugerea de înscrisuri”, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 259 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal (fapta din data de 27.06.2016). În baza art. 38 alin. 1 lit. a rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale cu închisoarea stabilite, urmând să aplice inculpatei ZETTEL NICOLETA pedeapsa principală finală de 2 ani şi 4 luni închisoare (pedeapsa cea mai grea de 2 ani + 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 4 luni închisoare). În baza art. 45 alin. 1 Cod penal rap. la art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic, pe o durată de 2 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, rap. la art. 45 alin. 1 rap. la art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic. În baza art. 91 Cod penal, suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 4 luni închisoare și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Suceava sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, program apreciat ca adecvat de către acest serviciu de probațiune. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpata ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava sau D.G.A.S.P.C. Suceava – Complexul de Recuperare Blijdorp „O nouă viaţă” Suceava, pe o perioadă de 90 de zile, consilierul de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune Suceava urmând a stabili, pe baza evaluării inițiale, la care dintre cele două instituții menționate urmează a fi prestată munca. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenția inculpatei în sensul că nerespectarea cu rea-credință a măsurilor de supraveghere și a obligațiilor stabilite prin prezenta ori săvârșirea unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere au drept consecință revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim penitenciar, conform art. 96 Cod penal. Constată că prin ordonanța nr. 151/P/2016 din data de 15.09.2016, ora 14:25, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus reţinerea inculpatei ZETTEL NICOLETA, pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 15.09.2016, ora 14:25, până la data de 16.09.2016, ora 14:25, reţinere ce a fost revocată prin ordonanţa nr. 305/II-1/2016 din 15.09.2016 a procurorului şef al Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul GÎZĂ MIHAI sub aspectul următoarelor infracţiuni: -„constituirea unui grup infracţional organizat” (în varianta constituirii), prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal. – instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000; – instigare la uz de fals, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 323 Cod penal; – fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 Cod penal; – complicitate la uz de fals, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 323 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul GÎZĂ MIHAI, la pedeapsa de 2 ani închisoare, sub aspectul infracţiunii de „trafic de influenţă”, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 şi 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal. În baza art. 67 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul GÎZĂ MIHAI, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, sub aspectul infracţiunii de „complicitate la dare de mită”, în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal. În baza art. 67 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul GÎZĂ MIHAI, la pedeapsa de 1 an închisoare, sub aspectul infracţiunii de instigare la sustragerea sau distrugerea de înscrisuri în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 47 Cod penal, raportat la art. 259 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu reţinerea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal. În baza art. 38 alin. 1 lit. a rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale cu închisoarea stabilite, urmând să aplice inculpatului GÎZĂ MIHAI pedeapsa principală finală de 2 ani şi 10 luni închisoare (pedeapsa cea mai grea de 2 ani + 1/3 din celelalte pedepse, respectiv 10 luni închisoare). În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal rap. la art. 67 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic, pe o durată de 2 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, rap. la art. 45 alin. 3 lit. a rap. la art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a exercita profesia de cadru didactic. În baza art. 91 Cod penal, suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 10 luni închisoare și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informatii și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Suceava sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, program apreciat ca adecvat de către acest serviciu de probațiune. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava sau D.G.A.S.P.C. Suceava – Complexul de Recuperare Blijdorp „O nouă viaţă” Suceava, pe o perioadă de 90 de zile, consilierul de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune Suceava urmând a stabili, pe baza evaluării inițiale, la care dintre cele două instituții menționate urmează a fi prestată munca. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenția inculpatului în sensul că nerespectarea cu rea-credință a măsurilor de supraveghere și a obligațiilor stabilite prin prezenta ori săvârșirea unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere au drept consecință revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim penitenciar, conform art. 96 Cod penal. Constată că prin ordonanţa nr. 151/P/2016 din 15.09.2016 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus reţinerea suspectului GÎZĂ MIHAI, pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 15.09.2016, ora 16:10, până la data de 16.09.2016, ora 16:10, reţinere ce a fost revocată prin ordonanţa nr. 307/II-1/2016 din 15.09.2016 a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei. Disjunge capătul de cerere privind desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri falsificate: – teza de la disciplina limba şi literatura română – sesiunea iunie 2016, atribuită elevului LUNGU IOAN ȘTEFAN, notată cu 10; – teza de la disciplina matematică – sesiunea iunie 2016, atribuită elevului LUNGU IOAN ȘTEFAN, notată cu 8,25; – teza de la disciplina limba şi literatura română – sesiunea iunie 2013, atribuită elevului BRÎNZEI LUCIAN VASILE, notată cu 10; – teza de la disciplina limba şi literatura română – sesiunea iunie 2014, atribuită elevului CHEIA TIBERIU BENIAMIN, notată cu nota 8,30; – teza de la disciplina limba şi literatura română – sesiunea iunie 2014, atribuită elevei HAIDUC DENISA ELENA, notată cu nota 9,40; – teza de la disciplina limba şi literatura română – sesiunea iunie 2015, atribuită elevului CHEIA IOSIF RADU, notată cu nota 7,10; – teza de la disciplina limba şi literatura română – sesiunea iunie 2015, atribuită elevei MANCIU IULIANA, notată cu nota 10, aflate în original, în plicul sigilat de la fila 160, vol. VIII, dosar urmărire penală. Trimite capătul de cerere privind desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate mai sus enumerate, spre rejudecare, la Tribunalul Suceava – Secţia penală, cu introducerea în cauză, în calitate de persoane interesate, a numiţilor LUNGU IOAN ȘTEFAN, BRÎNZEI LUCIAN VASILE, CHEIA TIBERIU BENIAMIN, HAIDUC DENISA ELENA, CHEIA IOSIF RADU, MANCIU IULIANA, citarea acestora în calitate de persoane interesate precum şi citarea inculpaţilor Zettel Nicoleta şi Gîză Mihai. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii LUNGU ILIE, ZETTEL NICOLETA ?i GÎZĂ MIHAI la plata către stat a sumei de 3.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală, cameră preliminară şi judecată în primă instanţă. Potrivit art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală, cameră preliminară şi judecată în primă instanţă precum şi cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 27 aprilie 2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.