Curs festiv cu o gală a premianților, dar și banchet al absolvenților Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

La final de liceu, conducerea colegiului, reprezentată de director Adrian Puiu, director adjunct Luminița Lăzărescu și consilier educativ Miriam Leon-Postolache, transmite felicitări și mult succes tuturor celor 228 de absolvenți, precum și mulțumiri pentru managerierea colectivelor de elevi de-a lungul celor 4 ani, dar și pentru implicare și organizarea cursului festiv, colegilor profesori diriginți: Gabriela Coajă – 12 A, Raluca Nanu – 12 B, Loredana Strugariu – 12 C, Gheorghe Cotos, Andreea Mălina Panciuc/ Lungu, Ioana Buzic – 12 D, Iulian Halip – 12 E, Raluca Juravle – 12 F, Nicoleta Mitrofan – 12 G.

Cursul festiv, emoționant moderat de dirigintele amfitrion, Iulian Halip, s-a bucurat de prezența și a început cu mesajul primarului Bogdan Loghin, apoi al directorului colegiului, Adrian Puiu, al directorului adjunct, Luminița Lăzărescu, care a dat citite și listei cu premii și distincții obținute de elevii generației pe parcursul celor 4 ani la fazele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, a reprezentantului părinților, Mihaela Horodincă.

A urmat, organizată și moderată de directorul Adrian Puiu, Gala premianților – momentul elevilor cu premii speciale, fiind premiați următorii elevi: Șef de promoție cu media generală a anilor de studiu 10 – THEODORA ELENA BĂRBUȚĂ; Laureați cu distincția “Ion Nistor” – media generală a anilor de studiu peste 9,90: Elena-Doruța Coroamă – 12 C, Oana-Mădălina Juravle – 12 C și Denisa Simionesi – 12 E – cu media 9,99, Sergiu Chelba – 12 A, Denisa Ciobâcă – 12 A și Anastasia Moloci – 12 C – cu media 9,98, Flavia-Elena Bîrsan – 12 C, Matei Fâșcu – 12 E și Paula-Denisa Ungurean – 12 E – cu media 9,94, Letiția-Adelina Hrihorov – 12 C – cu media 9,93, Petruța-Maria Bădeliță – 12 C – cu media 9,92, Emilia Scutaru – 12 E, Daniela Șcheul – 12 F și Adela Țicșa – 12 F – cu media 9,90;

•Laureați cu distincția “I.G. Sbiera” – media 10 în clasa a XII-a: Sergiu Chelba – 12 A, Marius Vicol – 12 A, Robert Solcan – 12 B, Adriana Susnovici – 12 B, Theodora-Elena Bărbuță – 12 C, Elena-Doruța Coroamă – 12 C, Oana-Mădălina Juravle – 12 C, Anastasia Moloci – 12 C, Matei Fâșcu – 12 E, Emilia Scutaru – 12 E, Denisa Simionesi – 12 E și Daniela Șcheul – 12 F.

Elevii au primit diplome onorifice și premii în valoare de peste 7 500 de lei, asigurate, pentru al cincilea an, de Compania EGGER România, care, prin reprezentantul său, director Alina Chifan, a sprijinit demersurile educaționale ale colegiului în mod constant în ultimii ani, iar șefa de promoție a primit un premii special din partea Asociației de Părinți, reprezentată de președinte Adriana Kurtoglu.

Cursul a continuat cu acordarea diplomelor onorifice de absolvire, de către profesorii diriginți, celor 228 de absolvenți, de Evidențierea elevilor cu rezultate școlare deosebite în clasa a XII-a și realizarea tradiționalelor fotografii.

Directorul Adrian Puiu transmite mulțumiri tuturor celor implicați, comunitatea școlară “HURMUZACHI”, care, întotdeauna, și-a onorat si apreciat așa cum se cuvine blazonul: „Tradiție, excelență, performanță”!