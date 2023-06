Peste o mie de persoane la acțiunile organizate de polițiști în Rădăuți și Suceava la „Caravana Siguranța Auto Copii”

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În ultimele două zile, Fundația Siguranță Auto Copii, în colaborare cu Corpul Național al Polițiștilor și IPJ Suceava, au organizat în parcarea centrală a municipiului Rădăuți și în parcarea Iulius Mall Suceava, evenimentul „Caravana Siguranța Auto Copii”. Această inițiativă a avut drept scop promovarea siguranței în trafic și conștientizarea importanței purtării centurii de siguranță și a dispozitivelor de siguranță pentru copii.

Cu echipamente speciale, au fost efectuate simulări de impact frontal la o viteză de 13 km/h, testări și instalări de scaune auto pentru copii, precum și scenarii de realitate virtuală utilizând ochelari VR, care au simulat condiții de percepție vizuală deformată în timpul condusului.

Unul dintre punctele de interes major a fost cursul de sănătate și siguranță a bebelușului și copilului mic, pasager în autoturism, precum și cursul de prim ajutor în caz de accident rutier. Participarea a fost deschisă atât pentru adulți, cât și pentru copii, iar răspunsul comunității a fost încurajator, peste 1000 de persoane participând la evenimentele interactive organizate în cele două locații.

Pe parcursul desfășurării evenimentului, polițiștii au identificat șoferi care nu purtau centura de siguranță sau care nu și-au asigurat corespunzător minorii în dispozitivele speciale. Aceștia au fost sancționați cu avertisment, cu o singură condiție: să participe la testele și simulările organizate în cadrul campaniei, pentru a-și crește nivelul de conștientizare și responsabilitate în trafic.

Organizatorii și participanții speră că mesajul transmis și experiențele trăite în timpul simulărilor de impact vor conduce la o responsabilizare suplimentară a șoferilor, care vor acorda mai multă importanță respectării legislației și propriei siguranțe în trafic.

Importanța purtării centurii de siguranță nu poate fi subestimată. Aceasta a fost concepută pentru a proteja viața șoferilor și a pasagerilor în caz de accident. Centura de siguranță previne impactul cu parbrizul, împiedică aruncarea persoanei din mașină, menține șoferul și pasagerii în poziția lor pentru a preveni rănirea altor pasageri și reduce riscul de vătămare a coloanei vertebrale. De asemenea, funcționează în concordanță cu airbag-ul, asigurând o protecție suplimentară în caz de impact.

Potrivit legislației în vigoare, atât șoferii, cât și pasagerii dintr-un vehicul sunt obligați să poarte centura de siguranță în timpul circulației pe drumurile publice, indiferent de locul ocupat în mașină. Este obligația șoferilor să informeze toți pasagerii despre importanța purtării centurii de siguranță. Nerespectarea acestei obligații constituie o contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni.

De asemenea, este important de menționat că pentru copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm este obligatorie folosirea centurii de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor. Copiii sub vârsta de 3 ani trebuie transportați în dispozitive de siguranță omologate. În plus, este interzis transportul animalelor pe locurile din față, indiferent dacă acestea sunt ținute în brațe.

Evenimentul „Caravana Siguranța Auto Copii” a reprezentat un pas important în educarea comunității cu privire la siguranța rutieră și a avut scopul de a încuraja responsabilizarea șoferilor și respectarea legislației pentru asigurarea unui mediu rutier mai sigur pentru toți participanții la trafic.