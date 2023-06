Ion Lungu explică de ce a întrerupt „tradiția” și nu mai oferă sarmale de Sânziene: Sucevenii își fac sarmale singuri acasă. Dădeam doar pentru pelerini

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Ion Lungu, a explicat, miercuri, că a renunțat la obiceiul de a oferi sarmale de Sânziene la cei care veneau la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” și participau la pelerinajul prin oraș cu moaștele Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava care se organiza până anii trecuți de Sânziene.

„Așa cum se știe, pelerinajul nu se mai face în ziua de Sânziene. Care era logica dacă mă întrebați de sarmale? Dădeam sarmale atunci pentru că era ziua pelerinajului și foarte mulți pelerini din Maramureș în mod special. Acum lucrurile s-au despărțit în două. Acest pelerinaj se face joi, în 22 iunie, și la el vin în mare parte suceveni. Deci nu dăm sarmale la suceveni. Își fac ei singuri acasă. Ca atare, vom pune la dispoziție, pentru cei care participă la slujbă 5000 de sticle de apă plată și minerală. Am pregătit și câteva sute de locuri de cazare pentru pelerinii care vin la slujbă la CT „Samuil Isopescu”, la LPS, la CT „Petru Mușat”, la CT „Alexandru Ioan Cuza” și la Școala Gimnazială „Ion Creangă” ”, a spus Ion Lungu.

Până în anul 2019 inclusiv primarul Ion Lungu oferea celor care veneau la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou porții de sarmale.

„Conform tradiției, pentru al XIII-lea an consecutiv, familia mea oferă 5.000 de sarmale și 5.000 de sticle de apă minerală, pelerinilor care vin la Suceava, la Mănăstire. Aceste sarmale sunt pregătite în mod special pentru pelerinii care vin din Maramureș, de la Borșa, dar nu numai. Mă bucură faptul că în acest an sunt foarte multe gospodine din Suceava care oferă sarmale, ardei umpluți, este un gest de ospitalitate și e foarte binevenit”, spunea Ion Lungu în 2019, ultimul an în care a mai oferit sarmale.

El a întrerupt „tradiția” în anul 2020 când din cauza pandemiei au fost impuse reguli speciale, iar apoi pelerinajul a fost mutat din inițiativa noului arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților în altă zi decât cea în care se sărbătorește Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.