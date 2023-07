Anchetă la Suceava în cazul eliberării de fișe medicale la obținerea/preschimbarea permisului de conducere: Sute de fișe medicale semnate în alb găsite la percheziții

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sute de fișe medicale semnate în alb și alte documente au fost ridicate de polițiști în urma unei percheziții în cadrul unui dosar penal coordonat de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Potrivit Poliției Județene Suceava, în cursul zilei de marți, polițiștii din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalitătii Economice – Compartimentul de Investigare a Criminalității la Regimul Fondurilor Publice și a Corupției, efectuând cercetări în cadrul unui dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la imobilul unde își desfășoară activitatea o societate comercială care are ca obiect de activitate eliberarea de fișe medicale necesare obținerii/preschimbării permisului de conducere.

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, au fost identificare și ridicate, în original, mai multe înscrisuri, care pot servi ca mijoace de probă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, respectiv 295 de fișe medicale parafate și semnate în alb de medici, registrele cuprinzând pacienții care s-au prezentat la clinică și cărora li s-au eliberat fișe medicale, parafe ale medicilor angajați, precum și 427 de fișe medicale ale unor persoane completate și semnate, respectiv alte înscrisuri necesare soluționării cauzei (contracte individuale de muncă ale medicilor implicați, fișe de post aferente).

Potrivit sursei citate, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Compartimentul de Investigare a Criminalităţii la Regimul Fondurilor Publice şi a Corupţiei, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată” , existând suspiciuni privind autenticitatea și veridicitatea aspectelor consemnate în fișele medicale eliberate, în sensul că verificările medicale consemnate ca urmare a consultului medical al pacienților nu au fost/nu sunt efectuate în mod real de către medicii care prestează activitate în cadrul acestei unități.

Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că persoanele care se prezentau în vederea eliberării fișelor medicale necesare obținerii/preschimbării permisului de conducere au fost consultate doar oftalmologic și nu au fost consultate de niciun medic aferent specializărilor menționate în fișele medicale întocmite și eliberate. De asemenea, a rezultat faptul că după controlul oftalmologic efectuat persoanelor în cauză, acestea așteptau aproximativ 10 minute, după care le erau înmânate fișele medicale la recepție.

Având în vedere cele constatate și rapiditatea cu care sunt întocmite aceste fișe medicale, numărul mare de persoane cărora li s-au eliberat fișe medicale și din analiza acestora (ce prezintă scrisuri diferite la rubrica data examinării/afecțiuni depistate/concluzii însă similitudini în aceea ce privește parafa și semnătura medicilor) au rezultat suspiciuni rezonabile că la sediul unității s-ar fi putut găsi fișe medicale parafate în alb, mențiunile de pe fișă fiind consemnate cu ocazia prezentării pacientului.

În cauză urmează a fi administrate și alte mijloace de probă pentru probarea întregii activități infracționale, cercetările fiind continuate de către polițiștii din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalitătii Economice – Compartimentul de Investigare a Criminalității la Regimul Fondurilor Publice și a Corupției, sub supravegehrea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, arată sursa citată.