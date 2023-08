Ion Lungu către sucevenii din diaspora: Facem eforturi ca Suceava să fie un oraș ca afară. Parțial am reușit acest lucru, iar cele mai multe aprecieri pe care le primesc vin din partea dumneavoastră

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus, vineri, la întâlnirea cu sucevenii din diaspora că face eforturi ca Suceava să fie un oraș ca afară.

„Alături de domnul președinte facem eforturi să facem județul și dacă discutăm concret de orașul Suceava, un oraș ca afară. Am fost în multe orașe ca afară. Sigur, parțial am reușit acest lucru, iar cele mai multe aprecieri pe care le primesc vin din partea dumneavoastră a celor care lucrează afară, a celor care nu vin câțiva ani de zile acasă și rămân cu o imagine pe retină cum era orașul și oricât am vrea să fim de cârcotași, orașul Suceava s-a schimbat la față”, a spus Lungu.

El a recunoscut că încă mai este mult de lucru în acest sens.

Ion Lungu a mai spus că are un deosebit respect pentru diaspora și că la întâlnirile pe care le-a avut sau la vizitele oficiale pe care le-a făcut în orașe din Europa s-a întâlnit cu membri ai comunității române.

„Vă compătimesc câteodată dintr-un punct de vedere. Poate viața e mai bună acolo, dar dorul de casă, dorul familiilor care sunt rupte e mai mare”, a spus Lungu.

Primarul a reiterat că își dă străduința să facă din Suceava un oraș ca afară și crede că s-au făcut progrese.

El a spus că pe linie de infrastructură a fost inițiatorul rutei ocolitoare care a fost dată în funcțiune și a arătat că joi a venit de la București pe DN 2 care este super-aglomerat cu mașinile mari care vin din Ucraina și că nici nu se poate gândi ce se întâmpla cu traficul din oraș dacă nu era șoseaua de centură.

„De la București până la Suceava, doar Bacău mai are centură ocolitoare, celelalte n-au. Deci un lucru foarte bun. Închipuiți-vă ce se întâmpla dacă noi nu aveam această rută ocolitoare și treceau toate TIR-urile mari prin orașul nostru”, a adăugat primarul.

Lungu a mai arătat că s-au făcut și două tronsoane pe ruta alternativă spre Botoșani din cele trei și i-a informat și pe cei din diaspora că vor putea merge spre Plopeni pe un drum nemodernizat de lângă Termica.

Primarul a mai spus că dorește ca să creeze condiții aproape ca afară, dacă se poate și crede că un pas a fost făcut în domeniul școlilor și grădinițelor care au fost modernizate.

Lungu le-a mai spus sucevenilor din diaspora că în Zona Metropolitană va fi extins transportul public cu autobuze electrice, că a amenajat zone de agrement, a finalizat Ștrandul Ițcani, va fi construit un parc fotovoltaic, Sală Polivalentă.

El le-a mai spus că va fi făcut un cartier de locuințe unde cei din diaspora au prioritate.

În ceea ce privește noi locuri de muncă, Ion Lungu spune că va fi realizat un parc industrial în zona Termica pentru investiții mari.