Lupta unei mame singure cu trei copii pentru o locuință demnă în Vatra Dornei

Într-un colț uitat al municipiului Vatra Dornei, o mamă curajoasă și devotată se luptă zilnic pentru a asigura un adăpost adecvat celor trei copii ai săi. Doamna Larionesei, o femeie divorțată, se confruntă cu o realitate dureroasă, trăind într-un imobil degradat și lipsit de energie electrică, alături de fata sa, care urmează să intre la liceu, o alta în clasa a șaptea și un băiețel în vârstă de trei ani, care merge la grădiniță.

Într-un dialog cu noi, doamna Larionesei a mărturisit: „Stăm pe întuneric, fără apă. Am vrut să fac amenajări. Stau ca într-o cocină. Mi-e rușine să chem pe cineva aici. Noaptea stau cu o veioză luată de la chinezi, pe care o încarc, ziua, la cumnatul meu.” Această familie trăiește în aceste condiții de doi ani de zile, iar suferința lor se adâncește de la o zi la alta.

Doamna Larionesei a încercat să obțină ajutor de la autoritățile locale, dar a întâmpinat obstacole insurmontabile. Primarul i-a comunicat că municipiul Vatra Dornei se confruntă cu un număr mare de cereri pentru locuințe sociale, iar reprezentanta de la Spațiul Locativ a tot amânat-o, făcând-o să aștepte de la o săptămână la alta. Cu inima plină de disperare, ea ne-a spus: „Nu am cerut decât o cameră și o bucătărie ca să am unde sta cu copiii. Chiar dacă trebuie ceva renovat, renovez eu. Patru pereți și un acoperiș am cerut. Restul fac eu.” Femeia este conștientă de necesitatea intervenției sale în locuința respectivă și este dispusă să facă orice efort pentru a asigura un mediu corespunzător pentru copiii săi.

Cu toate acestea, situația se complică și mai mult, deoarece primăria a informat-o că imobilul respectiv aparține Consiliului Județean Suceava, ceea ce îi împiedică posibilitatea de a face renovări.

Neîncrederea și suferința doamnei Larionesei sunt resimțite profund în fiecare zi, iar faptul că școala începe și copiii ei nu au un loc corespunzător unde să locuiască reprezintă o povară suplimentară pentru această mamă devotată.