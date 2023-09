Ziua Curățeniei Naționale: Elevii și cadrele didactice de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, implicați în acțiunea de ecologizare

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Gura Humorului, 18 septembrie 2023 – În fiecare an, luna septembrie aduce cu ea Ziua Curățeniei Naționale, un eveniment ce a prins rădăcini puternice în inimile românilor și care are drept scop curățarea și îngrijirea mediului înconjurător. Această campanie a fost inițiată în 2009 și a reușit să adune peste 2.000.000 de voluntari din întreaga țară, care s-au alăturat acțiunilor „Let’s Do It, Romania!”

La Gura Humorului, acest eveniment a devenit o tradiție solidă și a fost marcat și în acest an. Sâmbătă, pe data de 16 septembrie 2023, curtea Colegiului „Alexandru cel Bun” s-a umplut de elevi entuziaști și cadre didactice dornice să contribuie la menținerea frumuseții naturii din zona lor. Primăria orașului Gura Humorului a fost partener constant în această inițiativă și, ca de fiecare dată, a oferit saci și mănuși celor prezenți.

Grupul format din 103 elevi și 12 cadre didactice s-a deplasat în parcul Ariniș, unde a început operațiunea de curățenie. Zona aleasă pentru acțiunea de curățenie a fost cea dintre puntea suspendată și podul de la intrare în Voroneț. Cu vremea de partea lor, participanții au avut parte de o zi de toamnă superbă, chiar dacă era ușor răcoros.

Pe șoseaua spre rezervația Piatra Pinului, grupul a adunat impresionantul număr de 68 de saci menajeri, care au fost depozitați cu grijă pe marginea drumului și ulterior ridicați de firma de salubritate a orașului.

Implicarea exemplară a elevilor, simțul civic și responsabilizarea acestora de către profesorii diriginți care i-au însoțit până la final au contribuit esențial la reușita acestei activități. Pe lângă curățenie, participanții au avut oportunitatea de a socializa, a se distra și a face mișcare în aer curat. Mai mult decât atât, au învățat să respecte și să protejeze mediul înconjurător, contribuind astfel la menținerea unei zone turistice curate.

Mulțumiri speciale au fost adresate Asociației Biosilva pentru invitație, contractele de voluntariat și normele de siguranță puse la dispoziție. De asemenea, au fost exprimate recunoștința față de partenerii instituționali care au susținut Ziua de Curățenie Națională: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Apele Române, Romsilva, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România.