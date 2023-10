Gheorghe Flutur: Comuna Marginea, cu proiecte de 70 de milioane de euro, va cunoaște cea mai profundă dezvoltare cu apă, canal, gaze naturale, școli modernizate, drumuri și poduri construite

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, că în comuna Marginea se derulează în prezent proiecte de dezvoltare în valoare de 70 de milioane de euro.

„Când am spus că județul Suceava este un șantier am socotit că trebuie să vă arăt lucruri concrete și astăzi vă arăt din comuna Marginea, una din cele mai mari și mai frumoase comune din județul Suceava, condusă de tânărul primar Gheorghe Lazăr, că are proiecte în derulare de peste 70 milioane de euro. În jur de 50 milioane de euro este proiectul de apă și canal aprobat din POIM. Acesta prevede o stație de epurare care este în curs de executare și 65 km de rețea apă canal pentru toată comuna Marginea”, a spus președintele Flutur.

El a menționat că a fost pe șantierul lucrării de la proiectul finanțat prin programul Anghel Saligny, unde se face un pod de 106 m lungime peste pârâul Sucevița, în valoare de 10 milioane de lei (2 milioane euro) și unde fundațiile podului, care are 6 deschideri, s-au turnat deja.

„Acesta va scoate din izolare circa 3.000 de locuitori din cartierul Satul Nou din Marginea”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a subliniat că este aproape finalizat un cămin cultural finanțat de Ministerul Dezvoltării, se lucrează la grădina de vară cu tribune pentru petrecerea timpului liber lângă sala de sport din Marginea, iar Primăria are 3 proiecte pentru modernizarea școlilor din localitate, un proiect pentru modernizarea primăriei, un proiect pentru introducerea stațiilor de încărcare electrică a mașinilor și proiecte pentru colectarea deșeurilor.

De asemenea, comuna Marginea are un proiect de aproape 10 milioane de euro pentru aducțiunea de gaz metan, și în cel mult 2 luni de zile încep lucrările.

„Această localitate va cunoaște cea mai profundă dezvoltare care înseamnă apă, canal, gaze naturale, școli modernizate, drumuri și poduri construite, într-un cuvânt modernizare”, a concluzionat Flutur.