Ion Lungu recunoaște situația absurdă în care suceveni cu abonament de parcare nu au unde parca: Trebuia să analizez mai bine când am propus acest proiect de hotărâre

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a recunoscut, miercuri, în conferință de presă, că situația parcărilor cu plată din zone rezidențiale este absurdă pentru că suceveni care au achitat abonament de parcare nu au unde parca mașinile.

El a spus că a avut foarte multe audiențe, reclamații, sesizări privind noul regulament de parcare care trebuie să se aplice cu data de 1 octombrie.

„Asta este realitatea. Trebuia să analizez mai bine când am propus acest proiect de hotărâre. Am semnat ca primarul, dar discutând cu oamenii se pare că tarifele sunt prea mari pentru riverani”, a spus Lungu.

El a arătat că în această situație a decis să propună în ședința de Consiliu Local din această propune reducerea cu 50 la sută a tarifelor la abonamentele pentru persoanele fizice, riverani, de la 600 de lei la 300 lei/an, iar la pensionari de la 500 de lei la 250 de lei/an.

„Noi astăzi avem 46 de locuri de parcare cu plată în orașul Suceava și nu vom mai face altele. Știți că eu nu am fost pe ideea să luăm bani pe parcare pentru că atunci când am venit primar prima dată am desființat locurile de parcare cu plată. În logica mea, atât timp cât nu reușești să asiguri locuri de parcare pentru toată lumea n-ai cum să taxezi”, a declarat Ion Lungu.

El a explicat că, totuși, pentru a putea face cât de cât disciplină în zonele principale, inclusiv în cartiere e nevoie de aceste parcări cu plată pentru a se introduce o anumită disciplină.

„Nu vom mai face alte locuri de parcare cu plată pentru că nu avem locuri de parcare suficiente. A venit la mine un cetățean, deși nu înțeleg cum s-a întâmplat, că a plătit parcarea și nu are unde parca, deși acel procent de 70 cu 30 la sută, dacă el ar funcționa, adică de la Primărie nu se dau mai mult de 70 la sută din locurile de parcare și dacă ar merge în parcare acolo ar trebui să le găsească, dar probabil că vine unul care nu are abonament de parcare și parchează pe locurile celor care au abonament. Ne trebuie o armată de polițiști să stăm toată ziua să urmărim acest lucru. Vom clarifica și aceste lucruri”, a spus Lungu.

Primarul a subliniat că în mod concret propune reducerea la jumătate a prețului abonamentului pentru persoane fizice rezidente și pensionari și că se analizează și dacă se va reduce și pentru persoane juridice.

„Alte locuri de parcare cu plată nu se vor mai face în Suceava pentru că se intră în zone neesențiale. N-ai cum face pentru că nu sunt locuri de parcare suficiente. Ca atare nu mai are sens să facem aceste parcări cu plată.(…) Mă gândesc și la chestiunea de etică: n-ai locuri suficiente de parcare și-l pui să plătească”, a mai spus primarul.

Ion Lungu a mai declarat că în ceea ce privește persoanele care au achiziționat deja abonament la prețul actual, că se va regla situația.