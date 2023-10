VIDEO//Mașină care bloca accesul la un punct de colectare a deșeurilor, ridicată la cererea viceprimarului Lucian Harșovschi: Șoferul fusese avertizat, dar nu a mutat mașina

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul Lucian Harșovschi a solicitat Poliției Locale să ridice o mașină parcată în zona unui punct de colectare a deșeurilor de pe strada Zorilor.

El a precizat că șoferul fusese avertizat de Serviciul de Ecologizare din Primărie să-și mute mașina pentru că blochează accesul autospecialei pentru ridicarea deșeurilor.

„Trebuie să dăm un exemplu că nu este în regulă așa pentru că lumea dorește curățenie în oraș”, a spus viceprimarul.

El a arătat că toți sucevenii doresc un oraș curat ceea ce înseamnă inclusiv ridicarea deșeurilor de la punctele de colectare.

„Din nefericire avem și astfel de cazuri când aceste puncte sunt obturate de astfel de mașini. În acest caz am spus să mai dăm un exemplu pentru că avem amenzi între 400 și 1000 de lei pentru persoane fizice și între 1000 și 2000 de lei pentru persoane juridice plus măsura complementară de ridicare a mașinii care înseamnă alți 200 de lei plus 50 de lei pe zi”, a declarat viceprimarul.

El a subliniat că este o responsabilitate comună între administrație și locuitorii Sucevei pentru a se menține un oraș curat.

„Da, încasăm taxe și impozite, trebuie să facem curățenie, trebuie să ridicăm deșeurile de la aceste puncte de colectare, dar pe de cealaltă parte trebuie ca și curățenia să fie menținută și suceveanul să fie responsabil și să nu obtureze aceste puncte de colectare a deșeurilor”, a mai spus Lucian Harșovschi.