VIDEO//Camioanele circulă nestingherite pe podul provizoriu de la Milișăuți în ciuda solicitărilor prefectului de Suceava de a se permite doar accesul autovehiculelor mici

În ciuda apelului prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan, ca varianta provizorie de ocolire a podului rutier de la Milișăuți să fie folosită doar de autovehicule mici, camioanele circulă și vineri nestingherite pe podul amenajat din tuburi din beton precomprimat.

Prefectul de Suceava a fost joi în zona respectivă și a constatat cu surprindere că pe podul provizoriu doar pentru mașini cu masa mai mică de 3,5 tone circulă camioane de mare tonaj.

„Din ce am văzut, a reieșit că la acest moment nu sunt asigurate condițiile de trafic impuse prin avizul reprezentaților poliției rutiere, nefiind respectate restricțiile de tonaj prevăzute. Personal, am asistat la situații când podul provizoriu a fost tranzitat de către vehicule grele, inclusiv tiruri. Am ridicat aceste chestiuni echipajului poliției prezent in zona podului, și am solicitat, telefonic, inspectorului-șef al IPJ Suceava și șefului Serviciului Poliției Rutiere Suceava să analizeze și să dispună suplimentarea echipajelor de poliție în zonă. La finalul vizitei de lucru, l-am sunat pe directorul general DRDP Iași – Ovidiu Laicu, și am solicitat, având în vedere responsabilitățile administratorului drumului, să pună în aplicare măsurile identificate pentru respectarea restricțiilor de tonaj, asigurându-l de întreaga colaborare instituțională”, a precizat, joi, prefectul Moldovan.