IPS Calinic îl ia peste picior pe directorul Muzeului Național al Bucovinei numindu-l „viteaz de carton” și continuă să susțină schimbarea titulaturii Cazinoului Băilor în Palatul Dornelor

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, își menține hotărârea de a schimba numele Cazinoului din Vatra Dornei în Palatul Dornelor și spune că specialiștii vor oferi un răspuns pertinent în acest sens, dar în același timp nu ia în considerare opinia unui specialist și îl ia peste picior numindu-l „viteaz de carton” pe directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu, care a cerut „cu smerenie și cu demnitate” să nu fie schimbată denumirea cazinoului întrucât face parte din istoria Bucovinei.

Sursa foto: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

„Un răspuns pertinent la întrebarea legată de numele noii instituții veți primi din partea specialiștilor. Important este că disputa privind numele acestui edificiu nu se face în jurul unei ruine, așa cum a fost cazinoul când a fost pus în brațele Arhiepiscopiei, după 18 ani de dezafectare, așteptare și părăsire”, susține IPS Calinic.

El se întreabă de ce cei care își revendică acum nenumărate merite, sau care consideră că nu se cuvine să fie inclus în patrimoniul Arhiepiscopiei, nu l-au dorit atunci?

„De ce nu s-au găsit, pe plan local ori național, în cei 18 ani, fondurile necesare pentru a fi restaurat și, astfel, să nu-l mai fi înapoiat proprietarului de drept, așa cum s-a întâmplat cu foarte multe clădiri din Vatra Dornei ale Fondului Bisericesc, care au fost vândute și revândute ca să li se piardă urma?”, s-a întrebat ierarhul.

Mai mult, IPS Calinic adaugă că după război mulți viteji se arată, dar că aceștia sunt „viteji de carton” chiar dacă sunt doctori în științe.

„Știți, o apoftegmă spune: „După război, mulți viteji se arată”. Numai că în cazul restaurării Cazinoului au fost doar trei: fondurile europene, fondurile Consiliului Județean Suceava și fondurile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care în plus are și meritul, prin vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Pimen, de a fi acceptat o clădire în colaps. Nimic în plus și nimic în minus. Încolo, vorbim de viteji de carton, fie ei chiar și doctori în cele ale științelor. „Vorba sună, fapta tună!”, spunea vrednicul de pomenire Arhim. Iachint, fostul stareț al Mănăstirii Putna”, a concluzionat IPS Calinic.

La inagurarea lucrărilor de restaurare a Cazinoului din Vatra Dornei, directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu, a cerut arhiepiscopului să mențină titulatura acestei clădiri care face parte din istoria Bucovinei.

„Vă rugăm să nu permiteți să se șteargă o pagină frumoasă din istoria Bucovinei. Lăsați în titulatura obiectivului pe care astăzi l-ați sfințit sintagma „Cazinoul Băilor”. Sufletul bucovinenilor a fost de atâtea ori sfâșiat, clădirile orașelor noastre dărâmate, memoria noastră ștearsă sau uitată intenționat. Vă rugăm cu smerenie și demnitate să nu permiteți încă o nedreptate pentru istoria Bucovinei. Aici a fost un spațiu public pentru activități socio-culturale, este de astăzi, datorită grijii dumneavoastră, un centru muzeal: Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”. Bucovina istorică mai are astăzi multe palate. A avut și mai are însă un singur cazino, cel de la Vatra Dornei”, a conchis Emil Ursu.