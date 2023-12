Flutur, la centenarul Bibliotecii Bucovinei: Trebuie să vorbim mai mult despre valorile Bucovinei. Când am scris Bucovina cu oi pe munte nu am scris cu chirilice. Trebuie să călcăm mai des pragul bibliotecii și să vedem valoarea excepțională pe care o are

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a mulțumit, marți, la împlinirea centenarului Bibliotecii Bucovinei tuturor celor care au contribuit la buna activitatea a acestei instituții care are păstrate cel mai bine o multitudine de informații.

„Foarte zgârciți sunt în informații despre istoria adevărată, reală, a Bucovinei, pentru că așa a fost perioada comunistă, să nu-i supărăm pe unii sau pe alții. Mie mi se pare că nici astăzi noi nu ne-am dat drumul suficient să vorbim despre Bucovina și despre valorile ei. Când am scris cu oi pe munte Bucovina și mă critică și astăzi unii, poate că în felul lor au dreptate, dar poate-s vinovat că nu am explicat că nu eu am scris, ci au scris crescătorii de animale de la munte. Dar n-am scris cu chirilice și mesajul acesta l-am transmis atunci. De aceea eu cred că noi, folosind această instituție de bază, trebuie să-i călcăm mai des pragul și să vedem valoarea excepțională pe care o are biblioteca, zestrea ei”, a declarat președintele CJ Suceava.

Flutur a mai spus că mai multe clădiri și instituții din județ au împlinit centenarul, cum e Palatul Administrativ, Muzeul, gările Burdujeni și Ițcani, Liceul „Ștefan cel Mare”, Liceul de Fete, Uzina de Apă, Uzina Electrică.

„Mie mi se pare că foarte puțin vorbim de astea. Fără astea Suceava nu putea funcționa ca entitate. Despre asta trebuie să vorbim mult mai mult. Și unde te documentezi, decât la Bibliotecă”, a spus Flutur.

El a arătat că, în calitate de președinte al CJ Suceava, trebuie să dea socoteală pentru ceea ce se face pentru Bibliotecă și a arătat că este în derulare un proiect de 2,5 milioane de euro pentru hub digital unde Biblioteca Județeană are parteneri încă 20 de biblioteci comunale și a explicat că biblioteca se va digitaliza și va veni în sprijinul sucevenilor plecați în străinătate.

„Va trebui să mergem cu biblioteca după ei și online e mai ușor, dar trebuie o ofensivă online. Când am citit câți copii suceveni se nasc în Marea Britanie m-am gândit dacă nu trebuie o ofensivă online să le spunem mai mult despre Bucovina. Sigur, ei vin și acasă, dar aș putea spune că după Revoluție zona noastră a fost campioană la migrația forței de muncă și părerea mea este că și cu biblioteca trebuie să ajungem acolo unde sunt comunități de români sau de bucovineni”, a spus Flutur.