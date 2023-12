Dan Cușnir în Consiliul Local: Râde toată țara că la Primăria Suceava reducerea de posturi și costuri înseamnă creștere. Ion Lungu: Să râdă toată țara de mine, este o organigramă foarte bună care respectă legea

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consilierul local PSD Dan Ioan Cușnir și primarul Sucevei, Ion Lungu, au avut, joi, în debutul ședinței Consiliului Local Suceava, un schimb de replici în ceea ce privește noua organigramă a Primăriei.

Cușnir i-a cerut primarului să renunțe la proiectul de hotărâre privind organigrama primăriei arătând că nu poate fi de acord ca această hotărâre privind organigrama să fie discutată pe ordinea de zi suplimentară, transmisă cu o zi înainte, astfel încât să nu fie timp suficient pentru a fi studiată.

„Vă solicit să o scoateți de pe ordinea de zi suplimentară și să faceți când doriți dumneavoastră o ședință extraordinară pentru că nu putem analiza 799 de posturi într-o zi. Ceea ce faceți dumneavoastră nu respectă, practic, OUG a Guvernului, de reducere substanțială a cheltuielilor și a posturilor. Râde toată țara de Suceava și de dumneavoastră că la Suceava ordonanța de guvern duce la creștere și nu reducere. Glumițele dumneavoastră și interpretările eronate pe care le dați legii sau unor acte normative nu țin în fața premierului Ciolacu și nu văd cum vor obține un aviz favorabil din partea Prefecturii. Ca să nu vă faceți și să nu ne facem de râs, părerea mea este că trebuie să o scoateți de pe ordinea de zi suplimentară, să avem timp să analizăm tot ceea ce este acolo, pentru că sunt niște lucruri grave și să o analizăm într-o ședință extraordinară”, a spus Cușnir.

Ion Lungu a răspuns că el face organigrama cum își dorește și că ar trebui ca și Consiliul Local să aprobe ceea ce el a propus.

„Este punctul dumneavoastră de vedere, îl respect, dar evident nu aveți dreptate. Domnule consilier, în primul rând, organigrama este atributul primarului. Deci consider corect că dumneavoastră, Consiliul Local să mă lăsați să-mi fac organigrama cum vreau pentru că în funcție de această organigramă eu pun în aplicare ceea ce stabiliți dumneavoastră în Consiliul Local. Nu mi se pare corect să-mi facă Consiliul Local organigrama. (…) Glumițele pe care le-am făcut vis-a-vis de un post pe care l-am înființat îl au toate comunele din țara asta, de administrator public, noi îl înființăm acum. M-a întrebat presa cine o să fie, am făcut niște glume, asta e altă poveste. Postul de administrator public trebuie înființat la un municipiu reședință de județ. În rest, am respectat întocmai legea. Doar două birouri din cele care s-au desființat, așa cum spune legea, au avut mai mult de zece posturi și le-am transformat în servicii”, a spus Lungu.

El a reiterat că a respectat legea și că oricum e atributul primarului.

„Eu am respectat legea. Este o organigramă pe care eu mi-o asum și așa mi se pare corect ca primarul să facă organigrama să poată implementa proiectele așa cum consideră el de cuviință. Restul, dumneavoastră mă puteți trage la răspundere pentru alte chestiuni, dar problema organigramei este un atribut al primarului și așa cum este, să râdă toată țara de mine, este o organigramă foarte bună care respectă legea”, a spus Lungu.

Dan Ioan Cușnir i-a replicat că primarul a făcut unele transferuri de la Domeniul Public pentru anumite birouri ca să întrunească numărul de angajați care le permite să se transforme în servicii ceea ce nu e în spiritul legii.

Primarul a recunoscut că au fost transferați unii angajați dintr-o direcție în alta, dar că nu vede care este ilegalitatea.

„Eu îmi asum tot ce este acolo și vă asigur că este legal”, a spus Lungu.

Cușnir i-a spus că e greu de lucrat cu Ion Lungu care a ajuns să creadă în propriile minciuni în care reducerea înseamnă creștere, sărăcia e bogăție.

„Nu vreau să vă atac direct cu nepoții dumneavoastră angajați, șef serviciu la Domeniul Public pe la Urbanism”, a continuat Cușnir.

„Puteți să mă atacați direct. Au venit prin concurs, prin transfer, niște oameni competenți la primărie. Dacă sunt nepoții mei nu mai trebuie să lucreze în Primărie?”, a răspuns Lungu.

Cușnir i-a replicat: „Ăsta e arbore genealogic, nu organigramă”.