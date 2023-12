Ion Lungu către consilierii locali: Nu e Primăria mea, e a urmașilor, urmașilor noștri.  

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Ion Lungu, a mulțumit, joi, în finalul ședinței Consiliului Local, tuturor consilierilor locali pentru colaborarea din acest an și i-a îndemnat să fie alături de municipalitate.

„Vreau să vă mulțumesc pentru modul cum am colaborat în acest an. Vreau să vă mulțumesc la toți consilierii din toate grupurile de consilieri. Sigur, celor care formează actuala putere în Consiliul Local, PNL-PMP-Pro România, dar și celorlalți de la USR și celor de la PSD, inclusiv domnului consilier Cușnir. Vă mulțumesc întotdeauna că nu ați blocat proiecte importante ale municipalității. Sigur, politica este politică și poate trebuie să punem patimă mai puțină”, a spus Lungu.

El le-a cerut consilierilor locali să-l creadă pe cuvânt că anul 2023 a fost cel mai bun de după Revoluție pentru municipalitatea suceveană.

„Vă rog să mă credeți că este cel mai performant an de la Primăria municipiului Suceava de la Revoluție. Avem undeva la 70 de proiecte pe care le implementăm. Sunt proiecte foarte multe și vă mulțumesc foarte mult pentru implicare. Este și un vârf din punct de vedere al încasărilor. Până în prezent execuția bugetară e de peste 80 de milioane de euro încasați în acest an efectiv. Nu am avut niciodată o așa execuție bugetară după Revoluție. Este un an deosebit, un an eficient, dar și un an greu”, a spus Lungu.

El a menționat că acum sunt aceste probleme de criză bugetară, dar este convins că vor fi depășite.

„Vă așteptăm alături de acțiunile Primăriei. Avem Revelion în aer liber, avem Săptămâna Magică de Crăciun în care sunt spectacole, muzică, șamd. Vă rog să veniți alături municipalitate că nu e Primăria mea, e a urmașilor, urmașilor noștri. În calitatea de consilieri locali e bine să participați la aceste evenimente”, a spus Lungu.